Nu e o glumă! Cât a plătit Anca Țurcașiu pentru vacanța de o lună în Thailanda

De: Anca Chihaie 07/04/2026 | 17:06
Relația dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban pare să evolueze într-un mod armonios, cei doi alegând să își petreacă o perioadă îndelungată departe de România, într-o destinație exotică. Recent, cuplul s-a întors din Thailanda, unde a petrecut o vacanță, prelungită inclusiv din cauza unor factori externi care au afectat transportul și mobilitatea în anumite regiuni.

Șederea lor în Asia de Sud-Est nu a fost doar o escapadă obișnuită, ci mai degrabă o experiență de viață care le-a oferit ocazia să testeze un stil de trai diferit față de cel european. În această perioadă, cei doi au descoperit că nivelul de trai din Thailanda poate fi surprinzător de accesibil, chiar și pentru persoane care își doresc un confort decent.

Cât a costat-o pe Anca Țurcașiu vacanța în Thailanda

Costurile zilnice pentru trai s-au menținut la un nivel redus. Cazarea a fost aleasă cu grijă, în locații apropiate de plajă și dotate cu facilități esențiale precum aer condiționat, apă caldă și spații de relaxare. Prețul mediu pentru o noapte de cazare nu a depășit aproximativ 100 de lei de persoană, ceea ce reprezintă un tarif considerabil mai mic comparativ cu multe destinații europene.

În ceea ce privește alimentația, cheltuielile au fost de asemenea reduse. Două mese consistente pe zi au ajuns la aproximativ 60 de lei, ceea ce reflectă atât costurile scăzute ale produselor locale, cât și diversitatea opțiunilor culinare disponibile. Pe lângă aceste cheltuieli de bază, au existat și alte costuri zilnice pentru diverse activități sau cumpărături, însă bugetul total s-a menținut într-o limită rezonabilă.

Per total, bugetul lunar pentru traiul în Thailanda s-a ridicat la aproximativ 6.000 de lei, sumă care include toate cheltuielile esențiale. Această valoare este considerabil mai mică decât costurile de trai din multe orașe europene, mai ales în contextul în care nivelul de confort a fost unul satisfăcător.

„Viața aici are un farmec aparte. Cel mai important este că reușim să „fentăm’ două luni de iarnă, de frig. Costurile pentru traiul în Thailanda sunt extrem de mici.

Noi alegem cazări care costă maxim 100 lei pe noapte de persoană, (cu strict necesar de confort, aproape de plajă, aer condiționat, apă caldă, tv, terasă etc.), iar mâncarea, două mese pe zi consistente, nu costă mai mult de 60 lei pe zi. Grosso modo, cu ce mai cumpărăm, poate 200 de lei pe zi, totul 6000 lei pe lună.

Astfel, ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort. Se poate și mult mai ieftin decât trăim noi, alegând cazări pe termen lung, cu maxim 400 euro pe lună. Sunt extrem de mulți europeni care fac același lucru. O viață avem. Trebuie să facem tot ce putem s-o trăim cât mai bine, cât mai confortabil și să ne bucurăm de fiecare zi!’, a scris Anca Țurcașiu pe social media.

