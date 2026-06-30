Cum și-a dat seama Sile Cămătaru că va fi arestat în 2004, în dosarul Peleg Shaul. A fost asaltat de mascați!

Episodul șapte din documentarul fenomen „Cămătarii” scoate la suprafață detalii importante. Sile Cămătaru a povestit despre detaliul care îl informa că urmează să fie arestat. În plus, el mai spune că statul român nu i-a dat nici astăzi banii pentru geamurile și ușile sparte de jandarmi din timpul descinderii.

Nuțu și Sile Cămătaru făceau legea în anii ’90. Taxa de protecție nu era o opțiune, însă în data de 3 mai 2004, toate acestea urmau să se încheie. Vasile Balint, zis și Sile Cămătaru a fost arestat și a fost acuzat pentru complicitate la tâlhărie și complicitate la lipsire de libertate. În noua ediție a documentarului, care poate fi văzut în fiecare luni, de la 23:30 sau pe VOYO, bărbatul povestește despre momentul arestării și cum și-a dat seama că urmează să se întâmple. De asemenea, spune că statul român nu i-a dat banii nici până acum pentru pagubele de la acel moment.

Povestea arestării lui Sile Cămătaru

Sile Cămătaru spune că și-a dat seama că va fi arestat în momentul în care nu a mai răspuns nimeni la telefon. În data de 3 mai, Vasile Balint a fost asaltat de mascați. El a fost acuzat pentru complicitate la tâlhărie și complicitate la lipsire de libertate.

La 3 mai 2004, Vasile Balint, zis „Sile Cămătaru”, este arestat în dosarul Peleg Shaul. Potrivit rechizitoriului nr 109/P/2004, procurorii îl acuzau de complicitate la tâlhprie și complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, fapt care l-ar fi avut ca victimă pe omul de afaceri israelian Peleg Shaul.

Pentru a-l aresta, în casa lui Sile Cămătaru au mers echipe de jandarmi, în special pentru a nu se face scurgere de informații. El a fost încătușat în propriul dormitor și nu a apucat să riposteze.

Pe la ora 5 au început și au intrat. Nu numai că a spart intrarea, că dacă suna la poartă intra normal. Au intrat la interior, uși care erau deschise, au dat cu berbecii ăia de fier cum dau mascații și mi-au spart, doar pentru că aveam Versace. Bani care nu mi-au mai dat statul niciodată înapoi, a povestit Sile Cămătaru.

Pe de altă parte, foștii jandarmi susțin că au respectat legea, mai ales că Sile Cămătaru nu a răspuns la ușă.

S-a bătut, nu s-a răspuns, fiind dimineață. S-a escaladat gardul, s-a securizat zona și s-a intrat în casă, a declarat fostul șef al Batalionului Jandarmi Special Intervenție Antiteroristă și Acțiuni Speciale.

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