Bărbatul care a prezis 9/11 face predicții terifiante pentru 2066. Ce se va întâmpla cu lumea peste 40 de ani

Bărbatul care a prezis 9/11 face predicții terifiante pentru 2066. Ce se va întâmpla cu lumea peste 40 de ani
Cum va arăta lumea în 2066, potrivit jurnalistului Jonathan Margolis
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Un jurnalist și autor care a petrecut trei decenii analizând previziunile despre viitor a făcut o serie de predicții privind modul în care ar putea arăta lumea peste 40 de ani. Printre scenariile sale se numără pierderea influenței globale a Statelor Unite în favoarea Chinei, scăderea natalității la nivel mondial și dispariția aproape completă a mașinilor personale din marile orașe.

Jonathan Margolis, jurnalist și autor al cărții „A Brief History of Tomorrow”, a analizat timp de 30 de ani predicțiile experților, încercând să distingă între scenariile plauzibile și cele care nu s-au confirmat. Acesta susține că a anticipat inclusiv ascensiunea islamismului și probabilitatea producerii unui atentat terorist de o amploare fără precedent, înainte de atacurile din 11 septembrie 2001.

Într-un articol publicat de „The Independent”, Margolis a prezentat mai multe previziuni pentru anul 2066. El a comparat propriile estimări cu cele generate de AI bot, numit Cassi.

China ar putea deveni principala putere mondială

Una dintre cele mai importante prognoze ale jurnalistului vizează schimbarea raportului de putere la nivel internațional. El estimează la 80% probabilitatea ca Statele Unite să nu mai fie cea mai influentă națiune a lumii, locul său urmând să fie ocupat de China.

Totuși, Margolis consideră că americanii ar putea rămâne cea mai bogată națiune, chiar dacă prestigiul internațional al țării nu și-ar mai reveni complet după perioada președinției lui Donald Trump.

O lume cu tot mai puțini copii

O altă problemă importantă ar putea fi scăderea natalității. Margolis estimează la 70% șansele ca omenirea să se confrunte cu o lipsă globală de copii. Tot mai mulți oameni ar putea opta pentru varianta unor familii mai restrânse.

Datele publicate de Our World in Data arată că ratele fertilității au scăzut considerabil la nivel mondial. Astfel că, au ajuns la aproximativ jumătate din nivelul înregistrat în 1950. Tendința poate avea consecințe economice și sociale importante, deoarece o populație îmbătrânită pune presiune pe sistemele de pensii și sănătate și reduce ponderea persoanelor active pe piața muncii.

Inteligența artificială ar putea schimba, la rândul ei, felul în care oamenii trăiesc și se raportează la informație. Chatbotul Cassi estimează că există o probabilitate de 21% ca oamenii să poată inversa biologic procesul de îmbătrânire până în 2066. În plus, sistemele de inteligență artificială ar putea ajunge să domine industria știrilor, reducând rolul jurnaliștilor umani.

Jonathan Margolis a făcut predicții pentru viitor

Într-o notă ironică, Margolis a susținut și posibilitatea ca oamenii să ajungă să se roage unor entități bazate pe inteligență artificială, în speranța că acestea le-ar putea răspunde. Jurnalistul acordă, în schimb, o probabilitate de 99% unui scenariu mult mai banal: imprimantele vor continua să se blocheze.

Mașinile personale ar putea dispărea din orașe

Transportul urban ar putea trece printr-o transformare majoră în următoarele patru decenii. Potrivit lui Margolis, proprietatea asupra unei mașini personale ar putea deveni aproape necunoscută în orașe. Oamenii ar urma să utilizeze vehicule autonome disponibile permanent și gratuit.

În mediul rural, automobilele tradiționale ar continua însă să fie folosite, din cauza distanțelor și a nevoilor diferite de transport.

O cercetare realizată în 2026 de IPSO indică deja diferențe între preferințele locuitorilor din orașe și cele ale persoanelor din mediul rural. Aproximativ 43% dintre respondenți au declarat că nu și-ar putea imagina viața fără mașină. În zonele urbane, proporția celor care consideră imposibilă renunțarea la automobil era de 37%, comparativ cu 60% în mediul rural.

Toate aceste scenarii rămân estimări, nu certitudini. Totuși, ele conturează o lume în care schimbările demografice, dezvoltarea inteligenței artificiale și reconfigurarea puterii economice ar putea influența profund viața oamenilor până în 2066.

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