Concurentul de la Burlacii, mai sincer ca niciodată: „Am fost dat afară. Dar dacă nu se întâmpla, plecam eu!”

Robert Jărcălău, unul dintre burlacii care fac parte din distribuția emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, vorbește deschis despre una dintre marile sale pasiuni: baschetul. Sportul care i-a ocupat aproape întreaga adolescență și care, după propriile mărturisiri, îi este atât de aproape de suflet încât nu și-ar putea imagina viața fără el. Robert joacă baschet de aproximativ 15 ani. A început în jurul vârstei de 11 ani, iar până la 18 ani sportul era, practic, întreaga lui existență. „Joc baschet de 14 ani, cred, 15 ani și sunt obișnuit să fie miștouri și caterinci între băieți, cum e și normal”, povestește Robert, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am fost dat afară și nu m-am strofocat foarte tare anul ăsta”

Chiar dacă în acest sezon a luat o pauză de la competițiile profesioniste, burlacul spune că nu poate renunța definitiv la sportul care i-a marcat viața.

„Sezonul ăsta e singurul sezon din viața mea sau poate am mai avut jumătate de sezon în care sunt pe pauză pentru că n-am avut echipă. Am jucat ultimele două sezoane în alt oraș, în Ploiești, la o echipă de acolo. Mă rog, am fost dat afară și nu m-am strofocat foarte tare anul ăsta să-mi găsesc echipă, m-am axat pe dezvoltarea mea și am lăsat puțin, dar în același timp n-am cum să mă las de sportul ăsta. Încerc, cred, că de 3-4-5 ani să mă las”, spune Robert, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Baschetul e viața mea. Nu-mi văd viața fără baschet”

Pentru Robert, baschetul nu a fost doar un hobby. A fost prima mare pasiune și mediul în care s-a format. A început să joace la aproximativ 11 ani, ceea ce consideră relativ târziu pentru performanță, și spune că până la majorat nu prea exista loc pentru altceva.

„Baschetul e viața mea, nu-mi văd viața fără baschet. Joc de la 10 sau 11 ani. Cred că de la 11 ani și cred că de atunci până acum, lăsând în urmă câțiva ani, a fost viața mea. Cel puțin până la 18 ani a fost viața mea, nu exista altceva. Era baschet, casă și școală”, mărturisește Robert, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Direct în Liga a 2-a

Robert a ajuns să joace inclusiv în liga a doua din România, la nivel profesionist, însă spune că a ales, la un moment dat, să privească sportul mai degrabă ca pe o pasiune decât ca pe o carieră.

„Am jucat până acum de la 18 ani în a doua ligă a României, tot baschet profesionist, doar că am fost la niște cluburi care aveau un program mai lejer. Eu am zis că de acum o să fac baschet doar de plăcere”, dezvăluie simpaticul Burlac.

A fost dat afară de la echipa din Ploiești

Robert vorbește și despre despărțirea de echipa din Ploiești, unde lucrurile au ajuns, în cele din urmă, la un punct de tensiune. Burlacul spune că diferențele de viziune dintre el și antrenor au dus la apariția unor discuții repetate. În același timp, concurentul subliniază că experiența sa anterioară l-a făcut să aibă anumite așteptări de la modul în care este construită o echipă.

„Am avut norocul să mă formez la un club care era aproape de casă, din București, și după am vrut ceva mai mult și m-am îndreptat către un club destul de mare, la care era un antrenor sârb. Era un antrenor extrem de bun”, recunoaște Robert Jărcălău.

„Voiam un program puțin mai preferențial”

Ajuns la Ploiești, Robert spune că a încercat încă de la început să explice faptul că viața sa nu îi permitea să se dedice în totalitate programului echipei. Situația a generat, în timp, frustrări și discuții în vestiar, iar tensiunile au crescut până la finalul sezonului.

„Eu oricum am venit de la început cu oarecum niște cerințe sau, nu neapărat cerințe, am dat așa niște hint-uri legat de cum o să decurgă colaborarea noastră. Am spus că eu am multă treabă în București, s-ar putea la unele meciuri să nu pot să ajung când plecăm departe de București. Voiam un program puțin mai preferențial. Lucru care, în timp, a făcut ca și ceilalți colegi ai mei să aibă frustrări, să apară discuții și s-a creat așa o tensiune care, la final de sezon…”, povestește Burlacul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Finalul? Robert a fost scos din echipă. Dar spune că, privind retrospectiv, despărțirea nu l-a surprins complet. „Am fost dat afară. Dacă nu eram dat afară, plecam eu”, spune Robert Jărcălău. Acum, chiar dacă baschetul profesionist nu mai ocupă același loc în programul său, pasiunea a rămas. Între competiție, relații, tensiuni și povești personale, Robert Jarcălău își trăiește în prezent o experiență complet diferită în „Burlacii: Foc în Paradis”, unde aventura continuă de luni până joi, de la ora 23:00, la Acasă, iar episoadele pot fi urmărite în avans cu o zi pe VOYO.

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