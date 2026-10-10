Concurentul de la Burlacii, mai sincer ca niciodată: „Am fost dat afară. Dar dacă nu se întâmpla, plecam eu!”

Concurentul de la Burlacii, mai sincer ca niciodată: „Am fost dat afară. Dar dacă nu se întâmpla, plecam eu!”
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Robert Jărcălău, unul dintre burlacii care fac parte din distribuția emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, vorbește deschis despre una dintre marile sale pasiuni: baschetul. Sportul care i-a ocupat aproape întreaga adolescență și care, după propriile mărturisiri, îi este atât de aproape de suflet încât nu și-ar putea imagina viața fără el. Robert joacă baschet de aproximativ 15 ani. A început în jurul vârstei de 11 ani, iar până la 18 ani sportul era, practic, întreaga lui existență. „Joc baschet de 14 ani, cred, 15 ani și sunt obișnuit să fie miștouri și caterinci între băieți, cum e și normal”, povestește Robert, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Robert Jarcălău vorbește deschis despre una dintre marile sale pasiuni/ sursa: Instagram

„Am fost dat afară și nu m-am strofocat foarte tare anul ăsta”

Chiar dacă în acest sezon a luat o pauză de la competițiile profesioniste, burlacul spune că nu poate renunța definitiv la sportul care i-a marcat viața.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Sezonul ăsta e singurul sezon din viața mea sau poate am mai avut jumătate de sezon în care sunt pe pauză pentru că n-am avut echipă. Am jucat ultimele două sezoane în alt oraș, în Ploiești, la o echipă de acolo. Mă rog, am fost dat afară și nu m-am strofocat foarte tare anul ăsta să-mi găsesc echipă, m-am axat pe dezvoltarea mea și am lăsat puțin, dar în același timp n-am cum să mă las de sportul ăsta. Încerc, cred, că de 3-4-5 ani să mă las”, spune Robert, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Baschetul e viața mea. Nu-mi văd viața fără baschet”

Pentru Robert, baschetul nu a fost doar un hobby. A fost prima mare pasiune și mediul în care s-a format. A început să joace la aproximativ 11 ani, ceea ce consideră relativ târziu pentru performanță, și spune că până la majorat nu prea exista loc pentru altceva.

„Baschetul e viața mea, nu-mi văd viața fără baschet. Joc de la 10 sau 11 ani. Cred că de la 11 ani și cred că de atunci până acum, lăsând în urmă câțiva ani, a fost viața mea. Cel puțin până la 18 ani a fost viața mea, nu exista altceva. Era baschet, casă și școală”, mărturisește Robert, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Direct în Liga a 2-a

Robert a ajuns să joace inclusiv în liga a doua din România, la nivel profesionist, însă spune că a ales, la un moment dat, să privească sportul mai degrabă ca pe o pasiune decât ca pe o carieră.

„Am jucat până acum de la 18 ani în a doua ligă a României, tot baschet profesionist, doar că am fost la niște cluburi care aveau un program mai lejer. Eu am zis că de acum o să fac baschet doar de plăcere”, dezvăluie simpaticul Burlac.

Robert a ajuns să joace inclusiv în liga a doua din România/ sursa: Instagram

A fost dat afară de la echipa din Ploiești

Robert vorbește și despre despărțirea de echipa din Ploiești, unde lucrurile au ajuns, în cele din urmă, la un punct de tensiune. Burlacul spune că diferențele de viziune dintre el și antrenor au dus la apariția unor discuții repetate. În același timp, concurentul subliniază că experiența sa anterioară l-a făcut să aibă anumite așteptări de la modul în care este construită o echipă.

„Am avut norocul să mă formez la un club care era aproape de casă, din București, și după am vrut ceva mai mult și m-am îndreptat către un club destul de mare, la care era un antrenor sârb. Era un antrenor extrem de bun”, recunoaște Robert Jărcălău.

„Voiam un program puțin mai preferențial”

Ajuns la Ploiești, Robert spune că a încercat încă de la început să explice faptul că viața sa nu îi permitea să se dedice în totalitate programului echipei. Situația a generat, în timp, frustrări și discuții în vestiar, iar tensiunile au crescut până la finalul sezonului.

„Eu oricum am venit de la început cu oarecum niște cerințe sau, nu neapărat cerințe, am dat așa niște hint-uri legat de cum o să decurgă colaborarea noastră. Am spus că eu am multă treabă în București, s-ar putea la unele meciuri să nu pot să ajung când plecăm departe de București. Voiam un program puțin mai preferențial. Lucru care, în timp, a făcut ca și ceilalți colegi ai mei să aibă frustrări, să apară discuții și s-a creat așa o tensiune care, la final de sezon…”, povestește Burlacul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Finalul? Robert a fost scos din echipă. Dar spune că, privind retrospectiv, despărțirea nu l-a surprins complet. „Am fost dat afară. Dacă nu eram dat afară, plecam eu”, spune Robert Jărcălău. Acum, chiar dacă baschetul profesionist nu mai ocupă același loc în programul său, pasiunea a rămas. Între competiție, relații, tensiuni și povești personale, Robert Jarcălău își trăiește în prezent o experiență complet diferită în „Burlacii: Foc în Paradis”, unde aventura continuă de luni până joi, de la ora 23:00, la Acasă, iar episoadele pot fi urmărite în avans cu o zi pe VOYO.

VEZI ȘI: Durul de la „Burlacii – Foc în paradis” e „bolnav” de gelozie: „Am observat și prietenele sau soțiile prietenilor”

CITEȘTE ȘI: Drama cu care trăiește o concurentă de la „Burlacii: Foc în Paradis” de la vârsta de 14 ani: „Mi-au furat inocența”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii, pune tunurile pe iubitul Nattashei: „Lorenzo e în poziție de subordonare”
Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii, pune tunurile pe iubitul Nattashei: „Lorenzo e în poziție de subordonare”
Celebrul Fane Căpățână vrea să iasă din pușcărie! Ce a făcut interlopul pentru a-i convinge pe judecători că s-a cumințit
Celebrul Fane Căpățână vrea să iasă din pușcărie! Ce a făcut interlopul pentru a-i convinge pe judecători că s-a cumințit
De ce a mers Armina la Insula Iubirii, de fapt. A spus adevărul după ce l-a văzut pe Maluma cu Frankie
De ce a mers Armina la Insula Iubirii, de fapt. A spus adevărul după ce l-a văzut pe Maluma cu Frankie
Alexandra Cotruș, crize de gelozie în fața soțului! Ce a putut să facă artista când l-a văzut cu o blondă și o brunetă
Alexandra Cotruș, crize de gelozie în fața soțului! Ce a putut să facă artista când l-a văzut cu o blondă și o brunetă
Marian Olteanu îi calcă pe urme lui Mihai Trăistariu. Actorul s-a combinat cu Lolita Cercel, artista generată cu AI: „Fizic e top”
Marian Olteanu îi calcă pe urme lui Mihai Trăistariu. Actorul s-a combinat cu Lolita Cercel, artista generată cu AI: „Fizic e top”
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport.ro
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Adevarul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Mediafax
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
Click.ro
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Digi24
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.