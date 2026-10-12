Pescobar, darnic pe TikTok și indiferent pe stradă! Oamenii străzii nu-l impresionează pe patronul de la „Taverna Racilor”

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a ieșit la o plimbare prin oraș alături de doi prieteni, iar destinația aleasă pentru răsfățul culinar a fost într-un loca dintr-o zonă de fițe a Capitalei. Îmbrăcat în nuanțe de crem, numai bune pentru o zi de toamnă, „Lobsterul” a fost surprins de CANCAN.RO într-un moment care nu ține de meniuri și nici de nota de plată. Gestul făcut de omul de afaceri te lasă rece!

Toamna schimbă peisajul, dar nu și planurile de prânz ale lui Pescobar! Cu o ținută în tonuri crem, perfect asortată cu peisajul tomnatic, Paul Nicolau a fost surprins de CANCAN.RO în compania a doi prieteni, în drum spre locația aleasă, acolo, unde, cel mai probabil urma să-și satisfacă poftele culinare atunci când nu mănâncă produsele din restaurantele sale. Numai că, până la destinația gastronomică, traseul i-a scos în cale și o altă întâlnire.

Generozitatea a lipsit din meniul lui Pescobar

Înainte de răsfățul culinar, pe traseu s-a ivit un moment care merită povestit, nu de alta, dar totuși vorbim despre un personaj cunoscut pentru afacerile sale și pentru stilul de viață afișat, în jurul căruia au existat și discuții despre sume generoase cheltuite pentru confort.

Dar să revenim la imaginile noastre. În drum spre restaurant, Pescobar a trecut pe lângă un om al străzii, l-a privit pentru o clipă, apoi și-a continuat drumul. Iar aici apare o întrebare.. omul care jonglează cu sume impresionante și care își permite să ofere salarii considerabile, așa cum am scris AICI, nu a găsit, de data aceasta, niciun motiv să transforme prosperitatea într-un gest de generozitate? Dar, vorba proverbului românesc, picătură cu picătură se face marea. Cine știe, poate că și Paul Nicolau a înțeles că micile economii, oricât de neînsemnate ar părea, își au rostul lor. Nimic de judecat!

Și, bineînțeles, nimeni nu este obligat să ofere bani pe stradă, indiferent de veniturile pe care le are. Însă, atunci când imaginea publică este cea a unui om obișnuit cu lumea afacerilor și a banilor, un asemenea moment poate stârni câteva reacții.

Dacă la capitolul vestimentar, Pescobar a mizat pe nuanțe calde, momentul surprins pe stradă a avut o notă ceva mai rece, parcă în perfectă armonie cu vremea de toamnă.

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