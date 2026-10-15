Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie

Imagini greu de privit din ultimele momente de viață ale Mădălinei Apostol! Înainte să recurgă la gestul de necrezut, frumoasa vedetă se pare că a lăsat un mesaj de adio! CANCAN.RO a intrat în posesia materialului video, care ar putea lămuri cum au stat de fapt lucrurile în privința cazului care a zguduit România!

La o lună de la tragedia Mădălinei Apostol, apar noi detalii edificatoare în cazul misterului care plutește în jurul întrebării care i-a bântuit pe toți apropiații frumoasei vedete. A fost sau nu un accident? După ce au apărut mai multe ipoteze, iar apropiații Mădălinei au spus că nu cred în posibilitatea unui gest voluntar din partea ei, a ieșit la iveală un filmuleț cutremurător! Cu câteva momente înainte ca Mădălina să intre în baia în care și-a petrecut ultimele clipe, se pare că aceasta a înregistrat un videoclip cu un mesaj în care lasă mai multe indicații! Vezi emisiunea integrală aici!

Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol

În clipul înregistrat de Mădălina, aceasta face niște rugăminți cu lacrimi în ochi ca Miriam, fiica ei cea mică, să fie îngrijită așa cum trebuie după ce ea nu va mai fi! Imaginile sunt greu de privit, mai ales în condițiile în care în mai multe rânduri, Toni, fiul cel mare al vedetei, a susținut că familiei nici nu îi trece prin cap ca gestul Mădălinei să fi fost unul voit!

„Ai grijă de fata mea. Te rog eu. Te rog din suflet. Ai grijă de fata mea. Adio! Adio! Sunt prea bolnavă, am trecut prin prea multe. Ai grijă de (n.r. fata mea), te rog. Ai grijă de (n.r. fata mea).”

Din videoclipul primit de redacția noastră, se poate observa că starea Mădălinei era extrem de precară. Se pare că mesajul îi este adresat lui Cătălin Grozavu, pe care îl imploră să aibă grija de fetița pe care o au împreună

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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