De ce nu ar trebui să ignori becurile care pâlpâie. Problema poate fi mai serioasă decât pare

De ce nu ar trebui să ignori becurile care pâlpâie. Problema poate fi mai serioasă decât pare
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Un bec care pâlpâie din când în când poate părea doar o mică neplăcere, însă fenomenul nu ar trebui ignorat dacă se repetă. Uneori, cauza este banală și poate fi rezolvată foarte ușor, dar în alte situații luminile care pâlpâie pot indica probleme ale instalației electrice.

De la un bec care nu este înșurubat corect până la circuite suprasolicitate sau cabluri cu probleme, există mai multe explicații posibile. Electricienii consultați de Real Simple recomandă ca pâlpâirea persistentă să fie investigată, mai ales dacă apare în mai multe încăperi.

Uneori, problema este chiar becul

Înainte să te gândești la o defecțiune serioasă a instalației electrice, merită să verifici cea mai simplă explicație: becul.

Dacă acesta nu este fixat bine, contactul electric poate fi întrerupt pentru perioade foarte scurte, iar lumina începe să pâlpâie. În acest caz, problema poate dispărea după ce becul este înșurubat corect.

De asemenea, trebuie verificat dacă becul folosit este potrivit pentru corpul de iluminat. În cazul întrerupătoarelor cu variator de intensitate, de exemplu, trebuie utilizate becuri compatibile cu acest sistem.

Dacă problema continuă, poți încerca și înlocuirea becului pentru a vedea dacă acesta era cauza.

Întrerupătorul sau priza pot avea o problemă

Dacă lumina începe să pâlpâie atunci când atingi sau acționezi întrerupătorul, problema ar putea proveni chiar de acolo.

Un întrerupător care este slăbit, produce zgomote neobișnuite sau determină variații ale luminii atunci când este atins poate avea nevoie de înlocuire.

În cazul unei veioze sau al unei lămpi, există o metodă simplă prin care poți obține un indiciu despre sursa problemei. Conecteaz-o la o altă priză. Dacă problema dispare, este posibil ca priza inițială să fie de vină. Dacă fenomenul continuă, cauza poate fi lampa sau becul.

Reparațiile instalației electrice ar trebui însă lăsate în seama unui electrician autorizat.

Circuitele suprasolicitate pot face luminile să pâlpâie

O altă posibilă explicație este suprasolicitarea unui circuit electric. Aceasta apare atunci când circuitul trebuie să alimenteze mai multe aparate sau un consum mai mare decât cel pentru care a fost proiectat.

Problema poate apărea, de exemplu, atunci când pe același circuit sunt conectate luminile și aparate cu un consum ridicat de energie.

Pe lângă pâlpâirea luminilor, suprasolicitarea poate duce la declanșarea siguranțelor și la supraîncălzirea instalației. În cazuri grave, poate crește inclusiv riscul unui incendiu.

Când pâlpâirea poate indica o problemă mai serioasă

Mai îngrijorătoare este situația în care luminile pâlpâie în mai multe camere ale locuinței.

În acest caz, cauza poate fi o conexiune electrică slăbită sau o problemă la tabloul electric. Cablurile și conexiunile electrice se pot deteriora în timp, iar unele defecțiuni nu sunt vizibile deoarece se află în interiorul pereților.

Problemele de cablare pot provoca fluctuații de tensiune, pot deteriora aparatele electronice și, în anumite situații, pot reprezenta un risc de incendiu.

Pâlpâirea poate apărea și din cauza unor variații bruște ale tensiunii. Acestea pot proveni din rețeaua electrică, dar și de la un aparat sau o componentă defectă din locuință.

Semnele care ar trebui să te trimită la electrician

Un episod izolat nu înseamnă neapărat că există o problemă gravă. Dacă însă pâlpâirea se repetă, se intensifică sau afectează mai multe corpuri de iluminat, cauza ar trebui investigată.

Mai ales combinația dintre luminile care pâlpâie și mirosul de ars, bâzâitul sau alte zgomote neobișnuite poate indica o problemă care necesită intervenția unui specialist.

Înainte de toate, poți verifica becul și, în cazul unei lămpi, dacă problema persistă atunci când aceasta este conectată la altă priză. Dacă aceste verificări simple nu rezolvă situația, nu este recomandată intervenția asupra cablurilor sau tabloului electric fără pregătirea necesară.

În astfel de cazuri, cea mai sigură soluție este verificarea instalației de către un electrician autorizat.

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