Cu ce sumă mică a ieșit la pensie un român, după 27 de ani de muncă. Când a primit banii, a crezut că sunt doar „avansul”

O pensionară care a muncit timp de 27 de ani a ajuns să primească o pensie de doar 1.111 lei, sumă care se situează sub nivelul pensiei minime garantate.

Femeia a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a primit decizia de pensionare. Deși a acumulat 27 de ani de muncă, pensionara va încasa o sumă de numai 1.111 lei pe lună.

Cuantumul pensiei este chiar mai mic decât indemnizația socială minimă pentru pensionari, de 1.281 de lei. În acest caz, statul intervine și completează diferența de 170 de lei, astfel încât pensionara să ajungă la nivelul minim garantat

Cum a ajuns femeia să aibă sub pensia minimă

Femeia, în vârstă de 56 de ani și 10 luni, a ieșit la pensie pentru invaliditate de gradul III. La momentul pensionării, avea un stagiu total de cotizare de 28 de ani, dintre care 27 de ani reprezintă perioade contributive.

Potrivit deciziei de pensionare, vârsta standard stabilită pentru femeie este de 64 de ani și 6 luni. Aceeași vârstă este prevăzută și pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă. În ceea ce privește contribuțiile, legislația prevede un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani.

În situația acestei pensionare, stagiul total de cotizare acumulat se ridică la 28 de ani și 19 zile. Din total, perioada pentru care au fost achitate contribuții este de 27 de ani, 3 luni și 26 de zile.

Un aspect important menționat în decizia de pensionare îl reprezintă stagiul potențial acordat pentru pensia de invaliditate. Acesta însumează 6 ani, 11 luni și 11 zile, perioadă luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Pentru pensia de invaliditate de gradul III, legislația prevede acordarea unui punctaj lunar de 0,10 puncte pentru stagiul potențial. În cazul invalidității de gradul II, punctajul este de 0,20 puncte pe lună, iar pentru gradul I se acordă 0,25 puncte.

Un aspect important este că perioada în care o persoană beneficiază de pensie de invaliditate nu mai este considerată stagiu contributiv potrivit Legii 360/2023. Astfel, chiar dacă stagiul potențial este utilizat la calcularea pensiei de invaliditate, perioada respectivă nu contribuie la îndeplinirea stagiului contributiv necesar pentru alte drepturi de pensie.

Femeia a depășit pragul de 25 de ani de contribuții

În cazul pensionarei, stagiul contributiv este mai mic decât cei 35 de ani prevăzuți pentru stagiul complet. Cu toate acestea, femeia a depășit pragul de 25 de ani de contribuții, ceea ce îi permite acordarea punctelor de stabilitate.

Decizia de pensionare indică un stagiu contributiv de 2 ani, 3 luni și 26 de zile pentru acordarea punctelor de stabilitate. Pentru această perioadă, pensionara a primit 1,16115 puncte de stabilitate.

În total, în decizie figurează 13,70462 puncte de pensie, sumă care include și punctele de stabilitate menționate anterior.

La o valoare a punctului de referință de 81 de lei, calculul este simplu: cele 13,70462 puncte înmulțite cu 81 de lei rezultă într-o pensie de aproximativ 1.110 lei. Casa de Pensii a stabilit însă în decizie un cuantum final de 1.111 lei.

Prin urmare, potrivit Newsweek.ro, femeie a ieșit la pensie de ivaliditate la 56 de ani și 10 luni, cu un stagiu total de 28 de ani și 19 zile, dintre care 27 de ani, 3 luni și 26 de zile reprezintă stagiu contributiv. Pentru invaliditatea de gradul III i-a fost acordat și un stagiu potențial de aproape 7 ani. Astfel, pensia stabilită începând cu 10 iunie 2026 este 1.111 lei.

CITEȘTE ȘI: TOP 47 | Clasamentul pensiilor, în funcție de județ. În ce oraș sunt cei mai bogați pensionari din România în 2026

Calcul complet. Ce pensie primești în 2026 în România, dacă te pensionezi fără să fi lucrat nici măcar o zi