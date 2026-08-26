Cu ce sumă mică a ieșit la pensie un român, după 27 de ani de muncă. Când a primit banii, a crezut că sunt doar „avansul”

Cu ce sumă mică a ieșit la pensie un român, după 27 de ani de muncă. Când a primit banii, a crezut că sunt doar "avansul"
Pensionari
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O pensionară care a muncit timp de 27 de ani a ajuns să primească o pensie de doar 1.111 lei, sumă care se situează sub nivelul pensiei minime garantate.

Femeia a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a primit decizia de pensionare. Deși a acumulat 27 de ani de muncă, pensionara va încasa o sumă de numai 1.111 lei pe lună.

Cuantumul pensiei este chiar mai mic decât indemnizația socială minimă pentru pensionari, de 1.281 de lei. În acest caz, statul intervine și completează diferența de 170 de lei, astfel încât pensionara să ajungă la nivelul minim garantat

Cum a ajuns femeia să aibă sub pensia minimă

Femeia, în vârstă de 56 de ani și 10 luni, a ieșit la pensie pentru invaliditate de gradul III. La momentul pensionării, avea un stagiu total de cotizare de 28 de ani, dintre care 27 de ani reprezintă perioade contributive.

Potrivit deciziei de pensionare, vârsta standard stabilită pentru femeie este de 64 de ani și 6 luni. Aceeași vârstă este prevăzută și pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă. În ceea ce privește contribuțiile, legislația prevede un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani.

În situația acestei pensionare, stagiul total de cotizare acumulat se ridică la 28 de ani și 19 zile. Din total, perioada pentru care au fost achitate contribuții este de 27 de ani, 3 luni și 26 de zile.

Un aspect important menționat în decizia de pensionare îl reprezintă stagiul potențial acordat pentru pensia de invaliditate. Acesta însumează 6 ani, 11 luni și 11 zile, perioadă luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Pentru pensia de invaliditate de gradul III, legislația prevede acordarea unui punctaj lunar de 0,10 puncte pentru stagiul potențial. În cazul invalidității de gradul II, punctajul este de 0,20 puncte pe lună, iar pentru gradul I se acordă 0,25 puncte.

Un aspect important este că perioada în care o persoană beneficiază de pensie de invaliditate nu mai este considerată stagiu contributiv potrivit Legii 360/2023. Astfel, chiar dacă stagiul potențial este utilizat la calcularea pensiei de invaliditate, perioada respectivă nu contribuie la îndeplinirea stagiului contributiv necesar pentru alte drepturi de pensie.

Femeia a depășit pragul de 25 de ani de contribuții

În cazul pensionarei, stagiul contributiv este mai mic decât cei 35 de ani prevăzuți pentru stagiul complet. Cu toate acestea, femeia a depășit pragul de 25 de ani de contribuții, ceea ce îi permite acordarea punctelor de stabilitate.

Decizia de pensionare indică un stagiu contributiv de 2 ani, 3 luni și 26 de zile pentru acordarea punctelor de stabilitate. Pentru această perioadă, pensionara a primit 1,16115 puncte de stabilitate.

În total, în decizie figurează 13,70462 puncte de pensie, sumă care include și punctele de stabilitate menționate anterior.

La o valoare a punctului de referință de 81 de lei, calculul este simplu: cele 13,70462 puncte înmulțite cu 81 de lei rezultă într-o pensie de aproximativ 1.110 lei. Casa de Pensii a stabilit însă în decizie un cuantum final de 1.111 lei.

Prin urmare, potrivit Newsweek.ro, femeie a ieșit la pensie de ivaliditate la 56 de ani și 10 luni, cu un stagiu total de 28 de ani și 19 zile, dintre care 27 de ani, 3 luni și 26 de zile reprezintă stagiu contributiv. Pentru invaliditatea de gradul III i-a fost acordat și un stagiu potențial de aproape 7 ani. Astfel, pensia stabilită începând cu 10 iunie 2026 este 1.111 lei.

CITEȘTE ȘI: TOP 47 | Clasamentul pensiilor, în funcție de județ. În ce oraș sunt cei mai bogați pensionari din România în 2026

Calcul complet. Ce pensie primești în 2026 în România, dacă te pensionezi fără să fi lucrat nici măcar o zi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mulți șoferi cred că arată un spital, dar se înșală. Ce înseamnă indicatorul cu „H”
Mulți șoferi cred că arată un spital, dar se înșală. Ce înseamnă indicatorul cu „H”
Cine este Robert Stancu de la Burlacii: Foc în Paradis. Cu ce se ocupă și ce pretenții are de la viitoarea lui iubită
Cine este Robert Stancu de la Burlacii: Foc în Paradis. Cu ce se ocupă și ce pretenții are de la viitoarea lui iubită
Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!
Test de logică | În cel mult 5 secunde, găsiți ziarul ascuns în această poză!
Restricții pentru mașinile poluante în România! Primăriile au termen 12 luni să stabilească zonele în care șoferii nu vor mai putea circula
Restricții pentru mașinile poluante în România! Primăriile au termen 12 luni să stabilească zonele în care șoferii nu vor mai putea circula
Minciuna pe care și-o spune fiecare zodie! Adevărul ascuns pe care nativii îl evită, în funcție de semnul zodiacal
Minciuna pe care și-o spune fiecare zodie! Adevărul ascuns pe care nativii îl evită, în funcție de semnul zodiacal
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Gandul.ro
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din vacanța la mare, împreună cu familia
Adevarul
Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din vacanța la mare, împreună cu familia
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Digi24
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Mediafax
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Cu cine a venit Papadopol la majoratul fiicei sale? Întâlnire de șoc cu Ioana Ginghină şi actualul soț!
Click.ro
Cu cine a venit Papadopol la majoratul fiicei sale? Întâlnire de șoc cu Ioana Ginghină şi actualul soț!
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
go4it.ro
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Gandul.ro
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.