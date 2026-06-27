Ce a determinat-o pe Oana Roman să ia decizia radicală: „Lumea încă profită de mine”

Oana Roman a fost în culmea fericirii atunci când și-a văzut, din nou, fiica defilând pe un podium într-o colecție impresionantă. Izabela, care acum este o adolescentă, este familiarizată cu evenimentele de modă încă de la vârsta de trei ani, iar faptul că a fost, din nou, pe mâinile specialiștilor a făcut ca experiența să fie și mai frumoasă. Oana ne-a dezvăluit că Iza este un copil ascultător, dar totodată cu o personalitate suficient de puternică încât să aibă propriile opinii și să spună lucrurilor pe nume. Privind-o astăzi, vedeta a putut să nu facă o comparație cu propria copilărie, dar și cu cea mai dificilă perioadă de atunci pentru ea. La aproape aceeași vârstă, Oana s-a confruntat cu tristețe, singurătate și frica de a spune Nu. Vedeta a vorbit despre aceste aspecte într-un interviu emoționant CANCAN.RO.

Oana Roman a trăit emoții mari în timp ce fiica ei defila pe podium într-o colecție specială. Vedeta a realizat cât de responsabilă și independentă este deja Iza la doar 12 ani și a făcut o paralelă cu perioada în care ea era cam de vârsta fiicei sale. Atunci tatăl ei devenise Prim Ministru, ocazie pentru care s-a mutat alături de familia lui într-o nouă locuință, moment în care Oana a pierdut multe prietenii. A vorbit despre acele momente dificile și emoționante, dar și despre modul în care a învățat în timp să pună mai mult preț pe propria persoană.

Oana Roman vorbește despre cea mai dificilă perioadă din viața ei

CANCAN.RO: Mă bucur să mă întâlnescu cu Oana Roman la un eveniment în care fiica ta a debutat într-o colecție surpriză. Am văzut că au existat mai multe colecții, dar cea mai frumoasă temă a fost cea care a inclus-o pe ea. Cum a fost pentru tine?

Oana Roman: Eu sunt obișnuită deja pentru că tot vin cu ea la prezentări, ei îi place foarte mult. Ei îi place aici la Raluca, ne înțelegem bine cu ea, a machiat-o Mirela Vescan care o știe de dinainte să existe, a crescut cu ea și cu Alin Gălățescu. Sunt prieteni și venim cu mare drag, cu atât mai mult cu cât sunt prieteni.

CANCAN.RO: Cum a fost acum să o vezi și cum era la început? Mai ai emoții?

Oana Roman: La început când o vedeam, îți dai seama că erau emoțiile foarte mari, acum e o domnișoară, e foarte responsabilă, organizată, autonomă și nu am emoții, am o stare de bucurie doar. Ea a crescut așa pentru că eu am luat-o cu mine de când era foarte mică la toate evenimentele și pentru că era foarte cuminte și nu deranja pe nimeni, se simte bine în mediul acesta și nu face niciun efort să fie în largul ei

CANCAN.RO: Ziceai că este un copil ascultător, care este linia fină între a nu deranja și a fi mult prea la locul tău?

Oana Roman: Există într-adevăr o linie foarte fină, dar cred că se poate găsi un echilibru între a fi la locul tău și a nu fi luat de prost. Iza are personalitate și să știi că în momentul în care nu-i convine un lucru, spune lucrurilor pe nume. Nu întotdeauna, încă nu a învățat să conteste autoritatea atunci când trebuie să faci lucrul acesta, o să învețe asta cu timpul, dar trebuie să găsești în viață un echilibru între a fi un om plăcut care să nu deranjeze și în același timp să nu pari nici total inofensiv.

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine perioada adolescenței, atunci când tatăl tău a avut primul an de mandat, ai spus că a fost o perioadă complicată. Atunci ai învățat să spui lucrurilor pe nume sau când a venit această asumare?

Oana Roman: Atunci eu nu am învățat să pun problema corect căci dacă aș fi spus, aș fi cerut ajutor poate că mi-ar fi fost mai bine. Dar nu am făcut-o atunci pentru că nu înțelegeam ce mi se întâmplă, eram complet pierdută, ai mei nu stăteau prea mult pe acasă, într-o locuință care nici nu era a noastră. A fost o perioadă foarte grea și într-adevăr atunci nu am știut cum să strig după ajutor, să mă duc să spun că nu sunt bine. Dar apoi, pentru că am suferit atât de mult, am început să învăț să spun când ceva nu e în regulă. Dar mi-au trebuit niște ani buni să fac asta. Nici acum nu fac asta complet, spun ce am de spus, dar în același timp nu am învățat nu 100%. Lumea încă profită de mine în sensul că știu că ajut pe toată lumea și dacă o dată spun Nu, sau nu sunt disponibilă, se supără.

CANCAN.RO: De multe ori oamenii se obișnuiesc cu binele și consideră că este dreptul lor, nu o favoare pe care le-o face cineva.

Oana Roman: Exact, spun de atâtea ori Da, încât dacă spun o dată că Nu ei nu înțeleg că poate chiar am obosit, sau nu pot, de multe ori nu spun „Nu” pentru că nu vreau să îi supăr.

Ce lecții a primit vedeta în ultimii ani

CANCAN.RO: Ai învățat să îți oferi timp și energie și ție, să te pui pe primul loc în unele situații?

Oana Roman: Asta am învățat, în ultimii ani am înțeles asta și acesta este unul dintre motivele pentru care am ales foarte conștient să fiu complet liberă și independentă și să nu îmi doresc neapărat o altă relație până când nu o să fiu eu sigură că o să fie ceva foarte ok, tocmai ca să îmi fac timp pentru mine, să mă iubesc, să mă pun pe primul loc în anumite situații, contează foarte mult. Lucrul acesta m-a dus în etapa în care sunt acum: un om mult mai liniștit, mai echilibrat, mai bine eu cu mine. Mi-a permis să am grijă de mine, de corpul meu mai mult, să o cresc pe Iza cum trebuie, iar ea a înțeles că îmi pot lua și eu timpul meu.

CANCAN.RO: Ce faci în momentul în care îți iei timp pentru tine? Care sunt micile tale plăceri?

Oana Roman: Depinde, fac diverse, citesc, mă uit la film, mă duc cu fetele în oraș. Am o gașcă de fete și ceva băieți, iar Iza a înțeles că ies cu ei. Dacă ea își dorește să vină cu mine, căci e deja destul de mare încât să o iau cu mine, bine, dacă își dorește să stea singură acasă câteva ore ca eu să ies cu gașca în oraș să mă distrez. Îmi permit să plec două, trei zile de acasă, să mă plimb, fac pentru mine lucruri. Trebuie întâi să fii bine cu tine ca să poți avea grijă de ceilalți.

CITEȘTE ȘI: Oana Roman și-a petrecut ziua de naștere în Egipt. Cu cine a mers vedeta în vacanță: „Sunt recunoscătoare”

ACCESEAZĂ ȘI: Modificările fiscale nu o sperie! Oana Roman: „Îmi depun declarația la ANAF, se poate vedea pe cifre”