Modificările fiscale nu o sperie! Oana Roman: „Îmi depun declarația la ANAF, se poate vedea pe cifre”

De: Loriana Dasoveanu 17/01/2026 | 19:17
Oana Roman este una dintre persoanele publice cele mai urmărite, atât la tv, cât și din online. Cu peste un sfert de milion de urmăritori pe Instagram, vedeta nu se sfiește să se expună reală, sinceră, cu probleme, greutăți, dar și cu bucuriile aferente vieții sale. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, fiica lui Petre Roman a criticat influencerii care aleg să folosească inteligența artificială pentru a se promova. În opinia ei, astfel de persoane promovează o viață falsă și standarde nerealiste. Cu toate că în trecut, și ea a fost acuzată că apelează la diverse programe de editare, vedeta a decis să fie mult mai reală și să se expună în fața publicului fără niciun fel de artificiu. 

Relaxată, sigură pe ea și cu proiecte noi în pregătire, Oana Roman ne-a povestit cum a intrat în 2026 fără grabă, dar cu planuri bine calculate. După un 2025 excelent, profesional și financiar, vedeta spune că și-a găsit echilibrul și nu mai simte nevoia validării prin expunerea la tv, și nici să fie „perfectă” în online. Dimpotrivă, aceasta critică influencerii care apelează prea mult la inteligența artificială.

Oana Roman a făcut bilanțul anului trecut și : „Sunt pe plus”

CANCAN.RO: Oana, cum ai început anul 2026? Ai intrat direct în ritmul de lucru sau ți-ai permis câteva momente de respiro?

Oana Roman: Am început bine anul. Am avut un pic de vacanță și am fost în Franța câteva zile de ziua mea de Sfântul Ion. Ne-am bucurat de vacanța scurtă apoi am început treaba. Iza școala, eu cu drumurile mele, cu treburile mele, pregătesc niște proiecte noi.  Intrăm în ritm încet, încet, trebuie să repunem pe roate proiectele, le luăm pas cu pas, nu m-am agitat foarte tare. 

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine? A fost un an care te-a surprins sau unul care a decurs conform planului?

Oana Roman: Pentru mine, spre deosebire de foarte mulți, 2025 a fost un an extraordinar de bun, sunt foarte recunoscătoare pentru asta. A fost cel mai bun an din ultimii 10, cel puțin, și atunci, dacă și 2026 va fi la fel de bun, eu sunt mulțumită. 2025 a fost bun și profesional, și personal, și financiar. 

CANCAN.RO: Îți faci listă la început de an cu obiectivele pe care trebuie să le atingi?

Oana Roman: Eu îmi fac listă zilnic cu ce am de făcut. Am câteva puncte, câteva proiecte pe care mi le-am setat pentru anul ăsta. Și nu sunt multe, este mai bine să fie mai puține dar să reușesc să le fac. Dar nu vorbesc despre ele pentru că nu e bine să vorbești dinainte despre lucruri, pentru că există foarte multă invidie din partea oamenilor și multe gânduri negative și încerc să mă feresc de energiile astea negative și nu vorbesc punctual despre ce vreau să fac. Vorbesc doar atunci când deja am demarat anumite proiecte pe care mi le-am propus. Am demarat deja două, trei proiecte și veți vedea curând despre ce este vorba. 

CANCAN.RO: Din punct de vedere financiar cum au stat lucrurile anul trecut? Ești pe plus?

Oana Roman: Cu siguranță. Eu de când sunt eu în online în fiecare an am crescut, asta se poate vedea și pe cifre. Anul 2025 față de 2024 e mult pe plus, creșterea a fost mult mai mare față de alți ani. Nu știu să spun o cifră că n-am stat să calculez. Eu îmi depun declarația până în mai la ANAF și atunci calculele le fac un pic mai târziu, dar cu siguranță e mult pe plus față de anul trecut.

Vedeta trage un semnal de alarmă în privința influencerilor care folosesc AI: „Promovează ceva fals”

CANCAN.RO: Am văzut că în ultimii ani te-ai axat din ce în ce mai mult pe zona de online?

Oana Roman: Absolut. Eu nu m-am mai bazat pe televiziune deloc. Eu, în ultimii ani chiar n-am mai avut nevoie să apar neapărat la televizor ca să mă promovez pentru că online-ul a devenit mult mai important pentru mine și, din câte observ, pentru toată lumea. Eu niciodată n-am fost așa stresată sau foarte dornică să fiu chemată în emisiuni,  pentru că nu consideram că mă ajută la mare lucru. 

Mai este și problema cu AI-ul care începe să înlocuiască foarte multe lucruri, prea multe din punctul meu de vedere. Eu mă feresc de asta, nu folosesc inteligență artificială pentru absolut nimic din ce fac. Adică nici postările, nici textele, nici pozele, nici filmările, nici video-urile, nimic nu este făcut cu inteligență artificială. Tot ce postez este făcut de mine, cu mintea mea și cu creierul meu și sunt mândră de asta. 

CANCAN.RO: Unii ar putea spune că este mai comod, mai rapid și dacă tot avem această posibilitate, de ce să nu o folosim?!

Oana Roman: Da, am observat că foarte mulți influenceri se folosesc de inteligență artificială ca să-și ușureze munca, să le scrie textele, să-i ajute la editare, la poze și așa mai departe. Mi se pare că promovează ceva fals, nu autentic 100%. Eu nu fac asta deloc pentru că vreau să promovez ceva autentic și îmi iese. Evident că am filmări pe care mi le fac niște profesionisti, dar nu folosesc deloc, absolut deloc, inteligență artificială. Nu folosesc deloc ChatGPT nici măcar ca să-l întreb lucruri pentru că spune foarte multe prostii. Și da, încă mă duce mintea să gândesc cu creierul meu și nu cu inteligența artificială.

