Oana Roman lucrează de 25 de ani în PR, iar recent a fost recompensată pentru cariera sa. Fiica fostului premier susține că, deși a organizat numeroase evenimente și este una dintre cele mai cunoscute persoane publice de la noi, nu a strâns o pleiadă de premii pe raft, dimpotrivă. Nu are o colecție de diplome și premii tocmai pentru că nu ar fi primit nimic aranjat, spune ea. În plus, și pe partea cealaltă a baricadei, în meseria de influencer, este foarte atentă în privința lucrurilor pe care alege să le promoveze, vedeta refuzând de-a lungul timpului contracte de zeci de mii de euro. Oana a dezvăluit că, din cauza alegerilor greșite din trecut, acum este mult mai circumspectă în privința bărbaților. Ce își dorește de la un bărbat pentru a-i oferi atenția? Ne spune chiarea, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Oana Roman a fost premiată pentru activitatea sa de PR din ultimii ani, motiv pentru care am stat de vorbă cu ea și ne-a dezvăluit cum au fost începuturile sale în acest domeniu. În plus, vedeta care are o perioadă fructuoasă din punct de vedere profesional ne-a dezvăluit ce colaborări de zeci de mii de euro a refuzat și motivul pentru care a făcut-o. Fiica lui Petre Roman este foarte atentă la toate aspectele din viața sa, astfel că nici din punct de vedere sentimental lucrurile nu merg ca unse.

Contracte de zeci de mii de euro, refuzate de Oana Roman: „Definitiv și irevocabil!”

CANCAN.RO: Oana, îmi place mult ținuta ta de la acest eveniment. Ce faci?

Oana Roman: Mulțumesc. Am venit să primesc un premiu.

CANCAN.RO: Mai ai loc pe raft de premii?

Oana Roman: Da. Să știi că eu nu am primit foarte multe premii în viața asta pentru că nu primesc premii aranjate, primesc atunci când se gândește cineva real la mine. Cel mai important premiu pe care l-am primit a fost masteratul pe care l-am primit în Franța și care stă pe perete la loc de cinste. Sunt bucuroasă că azi primesc un premiu pentru munca mea de 25 de ani în PR și este extrem de onorant. Am reușit să fac multe evenimente remarcabile, iar presa tot timpul a fost acolo.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu de adus invitat la eveniment?

Oana Roman: Pentru mine nu a fost niciodată greu să aduc invitați la eveniment pentru că îmi erau prieteni marea lor majoritate. Ne cunoșteam de multă vreme și nu pot spune că a existat vreo persoană pe care să mi-o doresc la un eveniment și să nu vină.

CANCAN.RO: A deschis numele tatălui tău uși?

Oana Roman: Numele tatălui meu a închis multe uși, foarte multe uși. Când m-am întors de la facultate, nu am avut nicio șansă, mi s-au închis toate ușile pe sistemul: A, asta-i fata lui Roman, a trimis-o ta-su la studii, nu a făcut nimic, nu știe nimic, nu riscăm.

CANCAN.RO: În momentul în care zicem Oana Roman, avem o imagine evidentă asupra ta, toată lumea te cunoaște. Cât de mult îți ia atunci când decizi să semnezi cu un anumit brand? Și ce anume ai refuzat?

Oana Roman: Pe partea cealaltă lucrurile stau foarte clar: niciodată de când activez în această industrie a online-ului nu am promovat nimic pe care să nu-l fi testat, să nu-mi fi plăcut și pe care să nu-l folosesc în mod constant. În momentul în care un brand mă sună să promovez un produs, le spun că mai întâi trebuie să-l testez eu și apoi să decid dacă vreau să fac această colaborare.

CANCAN.RO: Ce ai refuzat, îți amintești?

Oana Roman: Am refuzat absolut orice fel de colaborare în zona jocurilor de noroc și erau foarte mulți bani, am refuzat definitiv și irevocabil păcănelele, jocurile de noroc și pariurile sportive, am refuzat produse pentru albire de dinți pentru că nu au efect, sau dacă au, acela nu este ok. Vorbim despre contracte de zeci de mii de euro.

Ce cerințe are fiica lui Petre Roman de la viitorul partener: „Trebuie să aibă răbdare”

CANCAN.RO: Ești o femeie împlinită, ai cam orice și-ar dori oamenii care se uită la noi. Sentimental cum stau lucrurile și ce îți mai dorești?

Oana Roman: Nu există fericire perpetuă și continuă, mi-aș dori mai multă liniște, mi-aș dori mai mult timp pentru mine, îmi doresc multe lucruri. Sentimental este un lucru la care nu mă gândesc cu disperare. Nu îmi spun: Aoleu, fac 50 de ani și sunt singură, ce se va întâmpla cu mine?! Las lucrurile să se întâmple. Din păcate, în viața asta am făcut multe alegeri greșite în privința partenerilor, am greșit nu o dată, de mai multe ori și este o greșeală pe care nu vreau să o mai repet pentru că am repetat-o de câteva ori și atunci trebuie să învăț din greșelile astea și să fiu mult mai circumspectă, mai atentă, mai calculată în sensul în care să nu mă avânt în ceva fără să fiu sigură că este ceva care mi se potrivește cu adevărat.

CANCAN.RO: Sunt domni care au încercat de-a lungul acestor ani de când ești singură să te scoată la cafea, la o discuție?

Oana Roman: Au mai încercat să mă scoată la cafea, să îmi scrie, dar la început nu am fost deschisă deloc pentru că aveam alte preocupări. A fost mama întâi, apoi Isa. Trebuie ca cineva să aibă multă răbdare, să înțeleagă anumite aspecte, e nevoie de multă înțelegere ca să ies măcar la o cafea. Da, recunosc, sunt foarte demanding acum, am cerințe foarte mari.

