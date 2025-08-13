Nunta virală: 29 de perechi de nași! Ce spun preoții despre decizia controversată

Nuntă cu 29 de perechi de nași, în România! Preoții și-au spus părerea! Care este recomandarea pentru un eveniment atât de important? Imaginile publicate în mediul online au atras toate privirile!

O nuntă recentă a ieșit în evidență pe rețelele de socializare nu doar prin locație sau decor, ci și prin numărul impresionant de nași: 29 de perechi! Videoclipul, filmat de un invitat, a devenit viral în mediul online și a stârnit reacții de uimire și ironie.

„Cu atâția nași, sigur mirii nu mai trebuie să-și facă griji pentru darul de nuntă” / „Au făcut echipă de fotbal și rezerve”, au transmis internauții.

Cu toate acestea, este important de precizat faptul că unii privitori au fost de părere că acest gest arată cât de mulți oameni apropiați sunt alături de mirii fericiți.

Ce spun preoții

Preoții au explicat că, din punct de vedere religios, nu există o limită fixă pentru numărul de nași. Totuși, tradiția recomandă una sau cel mult două perechi.

Andrei Atudori, preot, recomandă o singură pereche de nași. Acesta nu vede sensul mai multor perechi, chiar dacă în anumite zone din țară se practică.

Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că preotul consideră că relațiile dintre miri și perechile de nași ar putea avea de suferit de-a lungul timpului. Motivul? Aceștia ar putea să-i prețuiscă mai mult pe uni dintre ei.

„Recomandarea este ca familia nou întemeiată să aibă o singură pereche de nași. Aceștia trebuie să fie creștini ortodocși și să fi primit ei înșiși Sfânta Taină a Cununiei. Este adevărat că în practică se mai obișnuiește pe alocuri ca mirii să aibă câte două perechi de nași (în unele zone ale țării chiar și mai multe de atât), însă nu văd sensul unei astfel de practici. Până la urmă, este în logica lucrurilor să avem doi părinți (nu mai mulți) sufletești (nașul și nașa), de vreme ce avem doar doi părinți trupești (tata și mama). Cu atât mai departe este de rânduiala firească a avea mai multe perechi de nași la cununie, dacă motivația acestei alegeri are la bază considerente de natură economică, socială etc. Chiar relațiile între miri și perechile de nași poate avea de suferit în timp ca urmare a unei înclinații naturale de a-i prețui pe unii mai mult decât pe alții” spunea preot Andrei Atudori, pentru doxologia.ro.

