Caz ireal în Iași! Suma uriașă de bani cerută de acest preot unei femei, pentru a-i înmormânta tatăl

Scandal fără precedent în localitatea Strunga, județul Iași. Enoriașii s-au răzvrătit împotriva preotului care slujește la biserica din localitate, nemulțumirile acestora pornind de la tarifele uriașe pe care le percepe pentru serviciile divine de înmormântare. Cât a plătit o femeie ca să își îngroape tatăl, de fapt?

Părintele Mihai Petrovici este paroh în localitatea Strunga, județul Iași, din luna februarie 2025, atunci când i-a luat locul părintelui Andrei Afrăsiloaei, un paroh extrem de iubit și apreciat de localnici care a slujit timp de 9 ani în funcția de paroh.

Te-ar putea interesa: Un preot din Vâlcea a murit, după ce medicii l-au trimis acasă. Ce s-a întâmplat cu el, de fapt

Care sunt taxele pe care preotul din Strunga le cere enoriașilor

Imediat cum a ajuns în funcția de Paroh la Strunga, preotul Mihai Petrovici a trebuie să participe la înmormântarea unei persoane, tatăl Claudiei, care a pierdut lupta cu cancerul. Femeia susține că preotul i-a impus mai multe taxe pentru înmormântare. I-a dat 600 de lei parohului și 300 de lei clopotarului și femeii care vinde lumânări.

„Miercuri, 2 aprilie 2025, mi-a înmormântat tatăl. Din auzite, se spunea că ne costă înmormântarea ba 1.200 de lei, ba nu știu cât, iar marți seara (n.r. – 1 aprilie 2025), după ce a venit să citească stâlpii, l-am întrebat pe părinte care sunt taxele. Mi-a spus că nu e adevărat ceea ce se spune, că atât a fost la domnul doctor, care a fost înmormântat acum vreo câteva săptămâni, dar că a făcut reducere. Nu ai cum să spui, ca preot, că faci reducere.

Până la urmă, mi-a tăiat chitanță pentru 600 de lei. Mi-a tăiat chitanță, iar apoi am mai dat 300 de lei pentru ceilalți, doamna de la lumânări și soțul său, care este clopotar. M-a deranjat și atitudinea sa vizavi de un covor, care se pune sub masa pe care stă sicriul. Mama mea a dorit să-l dea de pomană la altcineva, iar dumnealui, când am intrat să-i plătim, ne-a spus pe un ton foarte urât că, în primul rând, covorul i se cuvenea preotului, iar colacii de pe masa care merg în fața mortului trebuie să rămână în biserică. Eu nu am nimic personal cu dânsul, nici nu-l cunoșteam până să fie înmormântarea tatălui meu”, spune Claudia.

Pe lângă acești bani, parohul i-a cerut să i dea de pomană și un covor. La final, după ce a plătit toate taxele, femeia îndurerată a fost sfătuită de doamna care vindea lumânări să facă și o donație. Pe lângă aceste costuri, ieșeanca a mai plătit 7.400 de lei pentru pachete, transport de la Iași, sicriu și cruce, în total, costul înmormântării a ajuns la aproximativ de 20.000 de lei.

”La final, doamna de la lumânări m-a tras de mânecă și mi-a șoptit că i-ar fi zis părintele să donăm ceva, asta după ce am plătit toate taxele. Și, evident, a trebuit să mai pun 50 de lei. Doamna de la lumânări i-a băgat mamei pe gât și o firmă de pompe funebre. O firmă de la Pașcani, am înțeles că e a unei rude de-a ei. Am dat 7.400 de lei pentru pachete, transport de la Iași, sicriu și cruce. Per total, în jur de 20.000 de lei ne-a costat înmormântarea”, a declarat Claudia, pentru Bzi.ro

Sătenii sunt extrem de nemulțumiți și revoltați de noile taxe impuse paroh. Dacă nimic nu se va schimba, aceștia sunt deciși să își schimbe atitudinea și să nu mai meargă la slujbele acestuia: ”Dacă o ține așa, noi o să mergem la adventiști, că avem biserică aici, în sat, sau la bisericile din alte sate. Doar bani, bani, atât are în cap. I-am zis că aici nu au fost taxe, să nu ne strângă cu ușa, că omul, din bun simț, oricum dă. El ia pe toată lumea la mișto.

E strigător la cer ce se întâmplă. Ne-a spus că dumnealui are salariu 2.400 de lei și diferența trebuie să și-o acopere din banii noștri. Adică 2.600 de lei să ia de la noi.”, mărturisește o enoriașă.

Te-ar putea interesa: Descoperire istorică a unui preot, într-o alimentară din Sibiu. Obiectul datează dinaintea comunismului