Descoperire istorică într-o alimentară din Sibiu a unui preot. Obiectul datează dinaintea comunismului

Un preot paroh cunoscut pentru inițiativele sale sociale și culturale a făcut o descoperire istorică într-o alimentară părăsită din Sibiu. Acesta a explicat faptul că obiectul este vechi de aproximativ 100 de ani, datând încă dinaintea comunismului.

Părintele Alexandru Ioniță de la Parohia Ortodoxă din Gușterița este cunoscut printre localnici pentru dorința sa de a schimba în bine comunitatea în care trăiește. Acesta își pune toată energia pentru a crea idei în beneficiul enoriașilor săi. Printre Sibieni, s-a făcut remarcat unul dintre proiectele sale cele mai importante – Șura Culturală Gușterița, un spațiu în care să se desfășoare activități sociale și culturale.

Citește și: Adevărul despre secretul longevității, de fapt. Un laureat al premiului Nobel dezvăluie ce ascund ”zonele albastre”

Preotul Alexandru Ioniță a făcut o descoperire istorică într-o alimentară lăsată în paragină dintr-un cartier mărginaș al Sibiului. Acesta a găsit un cântar vechi de aproximativ 100 de ani, construit din fontă și aluminiu. Experții au transmis că obiectul a fost primul de acest gen din istoria orașului.

Este important de precizat că preotul a strâns alte zeci de cântare, fiecare având o poveste proprie. De asemenea, pasionații de istorie pot admira obiectele de colecție în cadrul unei expoziții care se desfășoară la Biblioteca Astra din Sibiu până în 21 februarie.

Preotul Alexandru Ioniță a arătat una dintre piesele sale preferate. Este vorba despre un cântar care nu arată doar greutatea produselor cântărite, ci și prețurile stabilite la acea vreme. Acest obiect datează și el încă dinaintea perioadei comuniste.

Una dintre persoanele implicate în această inițiativă culturală este Gheorghe Mămularu, maestru al fabricii de cântare din Sibiu. La rândul lui, acesta a făcut prezentarea un așa numit cântar de finețe, care poate arăta chiar și greutatea unor rânduri scrise pe o foaie de hârtie.

„Dacă punem o hârtie și scriem cu un marker… deci are o sensibilitate foarte mare. Se va vedea greutatea scrisului. A fost foarte bine, deci am venit dintr-un oraș mic, de la Călimănești, dar am fost foarte încântat să lucrez în Sibiu și să fac aceste produse, să se vadă că eram foarte inventivi, eram foarte, foarte cotați în străinătate și eram chiar iubiți.”, a explicat Gheorghe Mămularu, expert în cântare.