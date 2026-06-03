Fulgy de la Clejani, scandal uriaș după ce a jignit o femeie. Ce l-a scos din sărite

Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a revenit în atenția publică după ce a inițiat o conversație online cu o tânără cunoscută pe TikTok.

Pianistul i-a trimis acesteia un mesaj scurt, „Yoo”, urmat de numărul său de telefon, fără să ofere vreo explicație. Tânăra a făcut public ulterior întregul schimb de replici, care a degenerat rapid.

Fulgy de la Clejani, scandal uriaș după ce a jignit o femeie

Potrivit relatării ei, Fulgy a fost cel care a deschis discuția, însă reacția lui s-a schimbat brusc în momentul în care femeia l-a întrebat ce intenții are. În loc să clarifice, acesta ar fi început să tasteze mesaje ofensatoare, lucru care a surprins-o pe tiktokeriță.

Ea susține că pianistul i-a adresat cuvinte greu de reprodus și că tonul conversației a devenit agresiv fără motiv.

Tânăra afirmă că momentul critic a fost atunci când Fulgy a fost întrebat direct ce dorește. În acel punct, spune ea, acesta ar fi început să trimită injurii în lanț, completate ulterior de note vocale. În aceste înregistrări, susține femeia, Fulgy ar fi insultat întreaga ei familie.

„Mi-a dat numărul lui de telefon, pe care ulterior l-a șters (…) Eu, nedumerită, i-am zis: «Păi?» și de aici începe circul (…) Aici avem niște vocale (…) Eu din nou i-am zis că nu înțeleg ce vrea să spună, că sunt social media manager și ce legătură are asta sau ce dorește de la mine. Ei bine, în aceste vocale, a înjurat tot neamul meu, de la Adam și Eva, de la Ana și Caiafa până astăzi și chiar din viitor”, a povestit tânăra pe TikTok.

Ce l-a scos din sărite

După acest schimb tensionat, tiktokerița spune că a decis să-l blocheze pe pianist, întrucât mesajele jignitoare nu se mai opreau. Fulgy ar fi acuzat-o că este lipsită de profesionalism și că ar fi interpretat greșit intențiile lui.

„Ulterior, i-am dat block. Ideea este că el mi-a spus că eu sunt o neprofesionistă care se plimbă cu Osmo-ul prin Dubai, că eu fac, cum ar veni, chestii de doi lei și că sunt total neprofesionistă; că eu m-am gândit că el vrea să se dea la mine sau că mă place și că, de fapt, sunt o urâtă și că el nu m-ar lua sub nicio formă”, a mai spus tiktokerița.

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