Alexia Talavutis, blonda rebelă din Lala Band, s-a transformat într-o adevărată femeie! În vârstă de 31 de ani, actrița trăiește o poveste de dragoste alături de Alex Fotea și, de curând, au aniversat patru ani de la căsătorie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actrița a dezvăluit cum se înțelege cu soțul ei, dar și când li se va mări familia.

În urmă cu patru ani, pe malul mării, Alexia Talavutis se căsătorea cu alesul inimii sale, Alex Fotea. Alături de prietenii apropiați, cei doi au transformat nunta în cel mai mare party, așa cum afirmă blondina. Acum, după mai mulți ani petrecuți împreună, actrița ne-a dezvăluit care e dinamica relației lor, dar și ce planuri au.

„Am făcut patru ani de căsătorie și suntem bine mersi, cum s-ar spune. Nu s-a schimbat nimic în relația noastră, suntem la fel. Mai ales că noi nu ne-am mărit familia, am rămas în continuare doi și atunci dinamica e aceeași.

Am renunțat de mult să ne gândim la cum văd alții. Am simțit, la un moment dat, presiune din partea oamenilor apropiați și am trasat niște învățături și anume că trebuie să mă ascult și nu să-i ascult pe alții”, ne-a dezvăluit Alexia Talavutis, în exclusivitate.

„Mă simt pregătită să devin mamă!”

Cât despre ideea de a deveni mamă, Alexia Talavutis ne-a dezvăluit că este pregătită și nu are nicio teamă. Și-a dorit dintotdeauna să fie mamă tânără și speră ca acest vis să i se îndeplinească în viitorul apropiat.

„Știu că o să fiu o mamă foarte bună. Eu m-am văzut dintotdeauna mamă tânără, dar lucrurile nu s-au întâmplat așa pentru că viața te duce altfel și câteodată socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Și, da, sunt pregătită! Eu voiam trei copii, acum nu știu cât o să mai am timp”, a mai adăugat actrița.

Sursă foto: Instagram.com