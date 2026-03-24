Cum arată vila producătorului „Insula Iubirii din Thailanda! Interiorul este unul impresionant

Alexia Țalavutis a plecat recent în Thailanda, acolo unde se desfășoară filmările pentru sezonul actual al emisiunii „Insula Iubirii”. Artista s-a întâlnit cu soțul ei, Alex Fotea, producătorul show-ului, stabilindu-se temporar într-o locație spectaculoasă, într-un cadru care amintește de un adevărat paradis tropical.

Filmarile pentru „Insula Iubirii” sunt în plină desfășurare, iar în acest moment cinci cupluri participă la provocările și testele de relație pe care le propune show-ul. Vila în care sunt cazați concurenții, împărțită în secțiuni pentru fete și băieți, este deja bine cunoscută publicului, însă reședința producătorului a rămas, până acum, un secret bine păstrat.

Cum arată vila din Thailanda unde stă producătorul emisiunii Insula Iubirii

Alex Fotea și echipa de producție se află pe teren în Thailanda pe întreaga durată a filmărilor, coordonând toate detaliile logisticii și scenariului emisiunii. În acest timp, vila în care stă producătorul este complet separată de spațiile dedicate concurenților și oferă toate facilitățile necesare pentru a asigura confortul și buna desfășurare a producției.

Locuința lui Alex Fotea este impresionantă ca dimensiune și design. Vila dispune de o piscină generoasă, dar și de un spațiu exterior amenajat cu un pat sub cerul liber, perfect pentru relaxare și petrecerea timpului liber în aer liber. Amenajările reflectă un stil elegant, combinând luxul cu atmosfera relaxantă specifică regiunii.

Această vilă oferă producătorului un spațiu privat, unde poate lucra la organizarea emisiunii, dar și să se odihnească între ședințele de filmare. Confortul și intimitatea locuinței sunt esențiale, având în vedere că producția „Insula Iubirii” implică o echipă numeroasă și un program intens de filmări zilnice.

De la începutul colaborării cu show-ul, Alex Fotea s-a implicat activ în toate aspectele logistice, de la coordonarea echipelor de filmare, până la stabilirea locațiilor și amenajarea spațiilor de cazare.

