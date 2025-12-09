Acasă » Știri » Scandal monstru la Antene! Cele mai urmărite producții au rămas fără producător general: a fost înlăturată!

Scandal monstru la Antene! Cele mai urmărite producții au rămas fără producător general: a fost înlăturată!

De: Andreea Stăncescu 09/12/2025 | 17:23
Scandal monstru la Antene! Cele mai urmărite producții au rămas fără producător general: a fost înlăturată!
Emilia Vlad a fost înlocuită de la cârma producțiilor / Sursa foto: Antena

Scandal la Antene! Emilia Vlad, producătorul general ale celor mai urmărite producții: Insula Iubirii, Power Couple și Te cunosc de undeva, ar fi fost înlăturată de la cârma emisiunilor. Decizia a fost luată fără anunț oficial și fără explicații publice, deși cele două formate au atins audiențe record în perioada în care au fost coordonate de ea.

Power Couple și Insula Iubirii sunt două emisiuni care țin publicul cu sufletul la gură, episoadele fiind urmărite intens de la un sezon la altul. Formatele lor spectaculoase, pline de tensiune, emoții și răsturnări de situație au reușit să crească audiențele postului în fiecare an. Sezonul 9 la Insula Iubirii a creat isterie în toată țară și toți cunoșteau atât concurenții, cât și ispitele care își făceau rolul pe deplin.

Emilia Vlad ar fi fost înlătura de la cârma celor două producții de succes, conform Viperele Vesele și lăsată doar cu emisiunea Te cunosc de undeva, un proiect sezonier, mai scurt și cu un buget semnificativ mai redus, în comparație cu emisiunile pe care le gestiona anterior.

Sursa foto: Antena Stars

În mediul intern, s-a vehiculat ideea că „nu a fost înlăturată”, însă schimbarea este evidentă și greu de interpretat altfel. Trecerea de la coordonarea a trei producții majore la menținerea pe un singur show mai mic indică, fără îndoială, o retragere impusă din poziția de vârf. Această mutare vine după mai bine de un an în care tensiunile dintre Alex Fotea și Emilia Vlad erau vizibile pentru cei implicați în producție. Popularitatea Emiliei, aprecierea publicului și simpatia vedetelor au generat, se pare, disconfort și rivalitate în interiorul echipei.

În plus, situația pare să clarifice și unele tensiuni mai vechi din interiorul trustului, având în vedere că Emilia Vlad a fost asociată, de-a lungul timpului, cu zona de influență a lui Sorin Alexandrescu. După îndepărtarea sa, Arthur Orban este noul producător general al emisiunilor Insula Iubirii și Power Couple, ocupând locul rămas liber. În același timp, Alex Fotea își păstrează rolul de producător creativ, beneficiind de susținerea lui Cosmin Ion.

CITEȘTE ȘI: Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu mai furați sistemul!”

Antena 1 s-a răzgândit: Pe ce dată va fi premiera Survivor 2026 și în ce zile ale săptămânii va fi difuzat faimosul reality show

