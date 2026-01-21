Acasă » Exclusiv » Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică

Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică

De: Delina Filip 21/01/2026 | 23:40
Manelistul care a vrut să își incendieze iubita își joacă ultima carte. Strategia la care a apelat pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Cazul unui cunoscut manelist lăsa fără suflare pe toată lumea! Faptele de o cruzime ieșită din comun, în care bărbatul și-a sechestrat iubita, au făcut să se înfioare toți. Manelistul va petrece două decenii închis într-un penitenciar de maximă siguranță, iar capetele de acuzare sunt multe. Doar că acesta încearcă să scape de pedeapsă. Bărbatul a apelat la o strategie care speră să-i mai diminueze din anii pe care urmează să-i petreacă închis! CANCAN.RO are detalii și informații pe care vi le prezintă în exclusivitate. 

În urmă cu doi ani, cântărețul de manele Gheorghiță Sava, cunoscut sub numele de scenă Gicuță din Apărători era în centrul atenției după ce faptele sale au oripilat o țară-ntreagă. În februarie 2023, artistul, aflat sub influența alcoolului și a drogurilor și-a sechestrat iubita.  Intervenția promtă a autorităților i-au salvat viața femeii, iar bărbatul a fost condamnat la închisoare. A avut mai multe capete de acuzare și a primit o pedeapsă de aproape 20 de ani de închisoare. Doar că acum, sursele noastre au aflat că manelistul și-a făcut o strategie pentru a putea scăpa cu o pedeapsă mai ușoară. Iată cum a încercat manelistul să-i determine pe magistrați să-i scadă din pedeapsă.

Strategia la care a apelat manelistul pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică

În urmă cu câteva zile, manelistul a formulat recurs în casație. Recursul în casaţie este calea extraordinară de atac, de anulare (nu de reformare sau de retractare), ce poate fi exercitată împotriva deciziilor penale definitive pronunţate de curţile de apel, precum şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Demersul manelistului nu a avut rezultatul dorit.

Gheorghiță Sava a adus la proces și o înregistrare în care victima lui (fosta iubită) recunoștea că a consumat substanțe interzise, ea fiind cea care ar fi alimentat cearta dintre ei. Judecătorii nu au dat curs solicitării manelistului și au respins cererea lui de a-i scădea din pedepasă.

„În baza art. 440 alin.2 Cod procedură penală, respinge, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de recurentul inculpatul Sava Gheorghiță împotriva deciziei penale nr. … din data de 05 septembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a II-a Penală. Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 ianuarie 2026”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Gheorghiță Sava, cunoscut drept Gicuță din Apărători, vrea o pedeapsă mai blândă
Gheorghiță Sava, cunoscut drept Gicuță din Apărători, vrea o pedeapsă mai blândă

Prima dată primise o pedeapsă mai ușoară

În februarie anul trecut Gicuță din Apărători a fost condamnat de un complet de judecată de la Tribunalul București, la pedeapsa de 16 ani și 8 luni de închisoare. Manelistul bucureștean a primit 11 ani de închisoare pentru tentativă la omor calificat, 4 ani pentru lipsire de libertate în mod ilegal, 1 an pentru conducere fără permis, 2 ani pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor și 3 ani pentru distrugere.

Sentința Tribunalului București a fost atacată cu apel, care a fost soluționat recent de Curtea de Apel București. Astfel, la data de 5 septembrie 2025, judecătorii au majorat pedeapsa principală aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, de la 11 ani închisoare la 14 ani închisoare. Instanța a contopit pedepsele principale cu închisoarea. Instanța a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, într-un final Gicuță urmând să ispășească 19 ani și opt luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de maximă siguranță. A fost judecat pentru următoarele infracțiuni: Tentativa de omor, lipsire de libertate în mod ilegal, conducerea sub influența alcoolului si a substanțelor interzise, conducerea unui autoturism fără permis de conducere, posesie și consum de substanțe interzise.

Cum a încercat Gicuță din Apărători să-și omoare iubita: A fost scoasă din mașina cuprinsă de flăcări

Vă reamintim că în februarie 2023, Gicuță din Apărători și-a sechestrat iubita într-un mod aproape de neimaginat. După o ceartă violentă, bărbatul a urcat la volanul mașinii femeii, în ciuda faptului că avea permisul de conducere suspendat și se afla sub influența unor substanțe interzise și a băgat-o pe ea în portbagajul mașinii. În timp ce se afla în portbagaj, femeia a sunat la 112 și a dezvăluit autorităților că este răpită. Apelul disperat și intervenția promptă a autorităților au făcut posibilă salvarea ei.

Masina pe care manelistul a incendiat-o când a încercat să-și omoare iubita
Masina în care a încercat să-și omoare iubita

Tehnologia de localizare utilizată de serviciile de urgență a permis identificarea în timp real a poziției autoturismului aflat în mișcare, iar echipajele de poliție au reușit să ajungă la fața locului. Martorii au povestit că femeia se afla în stare de șoc și că momentele au fost tensionate și dramatice. Pentru autorități, operațiunea de salvare a reprezentat o cursă contra cronometru.

CITEȘTE ȘI: Primele declarații ale Ionelei, iubita manelistului Gicuță din Apărători, după ce a fost la un pas de moarte: ”Nu știam dacă visez sau nu”

ACCESEAZĂ ȘI: Pedeapsă mare pentru manelistul Gicuță din Apărători, după ce a vrut să își incendieze iubita. Gheorghiță Sava intră la maximă siguranță

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
Exclusiv
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
Abush vine cu dovezi clare în scandalul cu Andreea Bostănică. Documentele care o contrazic pe „Regina TikTokului”
Exclusiv
Abush vine cu dovezi clare în scandalul cu Andreea Bostănică. Documentele care o contrazic pe „Regina TikTokului”
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi...
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a...
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Gandul.ro
Mămăliga, „cea mai mare OTRAVĂ”! Care este combinația „fatală”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat ...
Accidentul cauzat de Mario Iorgulescu putea fi prevenit! La cine apelase Gino, tatăl lui? „Era programat să înceapă un curs cu mine, dar, din păcate, nu a mai ajuns”
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat cu chirie! De ce au luat decizia radicală? „Un chin”
Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune ...
Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune e că imaginea creată nu e una întâmplătoare”
Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește
Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o ...
Ce face Gabriela Iorgulescu, în timp ce fiul se află în centrul unui scandal uriaș. Gândurile o apasă
Relația din media care s-a lăsat cu oale sparte, zâmbete largi și nopți albe de București
Relația din media care s-a lăsat cu oale sparte, zâmbete largi și nopți albe de București
Vezi toate știrile
×