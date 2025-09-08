Pedeapsă mare pentru manelistul Gicuță din Apărători, după ce a vrut să își incendieze iubita. Gheorghiță Sava intră la maximă siguranță

Un cunoscut cântăreț de manele din București, Gheorghiță Sava, a primit recent o condamnare definitivă la 19 ani și 8 luni de închisoare, pedeapsă pe care o va executa într-un penitenciar de maximă siguranță. Decizia instanței a venit după un proces intens mediatizat, care a readus în atenția publicului un episod șocant petrecut în urmă cu doi ani.

În februarie 2023, artistul, aflat sub influența alcoolului și a cocainei, și-a sechestrat iubita într-un mod aproape de neimaginat. După o ceartă violentă generată de gelozie, bărbatul a urcat la volanul mașinii femeii, în ciuda faptului că avea permisul de conducere suspendat. În urma conflictului, acesta a încuiat victima în portbagaj și a plecat cu autoturismul către marginea Capitalei.

Pedeapsă mare pentru manelistul Gicuță din Apărători

Ceea ce a urmat putea să se transforme într-o tragedie cu final fatal. Într-un acces de furie, cântărețul a incendiat autoturismul în care femeia se afla captivă. Viața acesteia a depins de câteva clipe. Din fericire, apelul disperat la 112 și intervenția promptă a autorităților au făcut posibilă salvarea ei. Tehnologia de localizare utilizată de serviciile de urgență a permis identificarea în timp real a poziției autoturismului aflat în mișcare, iar echipajele de poliție au reușit să ajungă la fața locului exact la timp pentru a preveni o tragedie.

”Operatorul STS a auzit pe fundal o situație conflictuală și a alertat imediat poliția. Operatorul STS i-a transmis un SMS cu un link pe care să-l acceseze pentru a putea transmite către sistemul 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care a sunat. Deoarece mașina în care era sechestrată se afla în mișcare, coordonatele geografice au fost transmise în timp real”, a transmis Cătălin Chircă, purtătorul de cuvânt al STS, potrivit știrile protv.

Victima a fost scoasă la limită din portbagaj, în timp ce mașina era cuprinsă de flăcări. Martorii au povestit că femeia se afla în stare de șoc și că momentele au fost tensionate și dramatice. Pentru autorități, operațiunea de salvare a reprezentat o cursă contra cronometru.

„Colegul meu a văzut mașina, a scos lanterna s-a uitat haide spre mașină, ne-am dus în fața portierei stânga, eu și cu colegul meu. Am bătut în geam, poliția nu a răspuns nimeni. Deodată a ieșit fum. Se auzea din spate ceva din portbagaj, sunt aici, ne-am dus repede la portbagaj, am extras pe doamna, am luat stingătorul și am aplicat la stingerea incendiului”, a spus și Agent Ion Adelin Vlădaia, Brigada Rutieră.



Ulterior, ancheta a stabilit că faptele comise de Gheorghiță Sava reprezintă o combinație gravă de tentativă de omor, lipsire de libertate în mod ilegal, conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, la care s-au adăugat antecedente de violență. În trecut, manelistul fusese deja condamnat pentru loviri și alte agresiuni, însă beneficiase de suspendarea executării pedepsei. Noul dosar a dus la reactivarea acestei sentințe, fiind inclusă în pedeapsa finală.

Instanța de fond îl condamnase inițial la 11 ani de închisoare pentru acuzația principală, dar judecătorii Curții de Apel București au considerat necesară o pedeapsă mult mai severă. Astfel, au majorat încadrarea pentru tentativa de omor la 14 ani, iar prin contopirea tuturor faptelor și adăugarea condamnării anterioare, pedeapsa totală a ajuns la aproape 20 de ani. Totodată, magistrații au decis creșterea daunelor morale acordate victimei, de la 30.000 la 50.000 de euro, sumă pe care artistul va fi obligat să o plătească.

