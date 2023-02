Primele declarații ale Ionelei, iubita manelistului Gicuță din Apărători, după ce a fost la un pas de moarte: ”Nu știam dacă visez sau nu”

În urmă cu câteva zile, Gicuță din Apărători a vrut să-și ucidă iubita. Manelistul a închis-o pe femeie în portbagajul mașinii căreia i-a dat foc. Scăpată din fața morții, tânăra a dat primele declarații despre momentul în care era sigură că își va găsi sfârșitul.

Potrivit declarațiilor tinerei, manelistul a răpit-o, a bătut-o, a băgat-o în portbagajul mașinii și a dus vehiculul pe un câmp din Sectorul 3 din București, apoi i-a dat foc. Norocul femeii a fost că avea în posesie un telefon de pe care a putut să sune la 112.

„Am sunat prima dată (n.r la 112) când a pornit mașina. A doua oară când am simțit fumul. Telefonul a fost conectat pe mașină și nu înțelegeam de ce nu aud. Este posibil că atunci să își fi dat seama că am sunat la 112, el fiind la volan și văzând pe computerul de bord. L-am deconectat și apoi am auzit pe difuzorul telefonului.

A oprit. Mi-a cerut telefonul. I-am spus că a căzut în mașină printre scaune, l-a căutat și am mers mai departe. Am simțit că a intrat pe un câmp. S-a oprit și îmi șoptea să îi dau telefonul. Credea că este ascultat”, a spus victima.

Motivul halucinant pentru care Gicuță din Apărători a fost la un pas să-și ucidă iubita

Manelistul le-a spus oamenilor legii că totul a pornit de la o datorie financiară pe care femeia o avea la el, dar iubita sa a făcut o cu totul altă declarație. Se pare că Gicuță din Apărători era extrem de gelos, acesta fiind motivul real. În plus, bărbatul avea și probleme cu alcoolul.

”Când m-au scos de acolo, când m-au salvat, nu-mi venea să cred, nu știam dacă visez sau nu. Deși era frig, simțeam nevoia sa stau doar afară, la aer. Datoria nu era veche. Banii i-am dat în acea seara. Certurile au fost și din cauza acelor bani, dar mai mult din cauza geloziei excesive pe teme mai vechi. De un an și ceva a început să consume alcool și crizele de gelozie luau amploare pe acest fond”, a mai mărturisit femeia pentru Digi 24.

