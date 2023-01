Mihaela, o tânără mămică de 31 de ani, salvată de medicii din Italia. Femeia suferea de o boală grea: „13 ore a durat operația”

Mihaela a primit o nouă șansă la viață, datorită medicilor din Italia. Românca suferea de o boală grea: cancer la ficat și cu metastaze la ganglionii limfatici, iar șansele de viață erau reduse.

Mihaela Todireanu a dovedit că este mult mai puternică decât crede ea. Are 31 de ani, o fetită în vârstă de 10 ani, și o cruce greu de dus. În urmă cu opt luni, românca a fost diagnosticată cu cancer la ficat cu metastaze în ganglionii limfatici.

Totul a început când s-a îmbolnăvit anul trecut de Covid-19. După câteva zile a început să aibă dureri puternice de stomac, iar ulterior a început investigații medicale. Din păcate, medicii aveau să-i dea o veste cruntă, care i-a schimbat complet viața: cancer. Sora Mihaelei locuiește în Italia și s-a ocupat să găsească un spital în care să se interneze. Au urmat investigații lungi, dar fără rezultat.

A găsit o echipă de medici din Turcia, însă costurile erau mult prea mari și a fost nevoită să mai aștepte. Salvarea ei a fost în momentul când medicii Clinicii Ismett din Palermo au avut un donator compatibil pentru Mihaela.

„Am fost sunată pe 17 ianuarie, la o oră foarte târzie, de la spital și m-au întrebat dacă pot ajunge în câteva ore la Palermo pentru transplant, deoarece aveau donator compatibil cu mine. Din nefericire nu am reușit să ajung în acele ore indicate de medici, dar am ajuns pe 18 ianuarie. În aceeași seară am fost sunată din nou, pentru că s-a găsit un alt donator compatibil cu mine. Am ajuns la spital, mi-au făcut analize toată noaptea, iar la 8:30 m-au băgat în sala de operații”, a declarat Mihaela, potrivit Adevărul.

Operația de transplant a durat 13 ore

Este recunoscătoare pentru noua șansa la viață pe care a primit-o și susține că fără sprijinul familiei, nu ar fi putut trece prin această perioadă grea.

„Dacă familia nu era lângă mine… eu nu mai aveam speranțe… nu mai credeam în nimeni și în nimic. Ei au luptat pentru mine. Ei sunt eroii mei. În special, soțul meu, care e la fel de tânăr și, dacă ar fi vrut, își putea reface viața… dar a rămas lângă mine și m-a însoțit oriunde, iar pentru asta îi mulțumesc și vreau să știe cât de mult îl iubesc“, a mai completat Mihaela.

