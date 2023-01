Sfârșit tragic pentru Diana! Tânăra din Constanța visa să devină medic, însă boala a răpus-o 

O tânără din Constanța a avut parte de un sfârșit dureros. Aceasta a pierdut lupta cu o boală grea și a lăsat multă durere în urmă. Până în ultima clipă apropiații acesteia au sperat și crezut că Diana va ieși învingătoare din lupta cu boala. Însă, din păcate, tânără a decedat la 28 de ani.

Diana s-a stins din viață la 28 de ani, iar familia și apropiații sunt distruși de durere. În anul 2016, aceasta a primit un diagnostic greu, cancer. Însă nu s-a descurajat și a pornit lupta împotriva bolii. Pentru multă vreme a fost sigură că va ieși învingătoare din această confruntare, însă deznodământul a fost unul nefericit.

Diana avea multe planuri de viitor și chiar dacă a aflat de boala ce a măcinat-o cu ani în urmă, aceasta nu a renunțat la visurile ei. Își dorea să devină medic și a să ajute oamenii bolnavi ca ea. A învățat, a terminat facultatea și era încrezătoare că visul ei se va îndeplini. Toată lumea a crezut că tânăra o să răpună boala, iar sfârșitul acesteia a venit ca un trăsnet pentru apropiați. Iubitul Dianei și-a exprima durerea în mediul online și la fel au făcut mulți dintre cei care o cunoscuseră pe tânără.

„Dia mea, îți mulțumesc că mi-ai permis să fac parte din viața ta! Am învățat atât de multe de la tine!Am dus împreună atâtea lupte! Am trăit atâtea emoții, bucurii și tristeți. Tu știi că aș face din nou același lucru, acum și întotdeauna și în toate viețile viitoare! Am sperat până în ultima clipă că bunul Dumnezeu va face o minune pentru tine! Pentru noi, pentru viitorul nostru. Aveam atâtea vise și atâtea planuri de realizat! Te voi iubi mereu! Voi fi puternic, așa cum ți-am promis! Drum lin către îngeri! Cândva ne vom regăsi!”, a scris iubitul tinerei.

„Dumnezeu te ține în brațe”

Trecerea în neființă a Dianei i-a marcat familia și pe toți cei dragi. Aceștia au umplut rețelele sociale cu mesaje de condoleanțe. Și mama Dianei și-a adunat forțele și a scris și ea câteva cuvinte despre fiica ei. Toată lumea este răpusă de durere.

„Când îngerii din cer sunt bolnavi, Dumnezeu cheamă medici de pe pământ să-i lecuiască! Azi a chemat-o pe Diana, buna și frumoasa mea copilă! Deşi a luptat şi şi-a dorit nespus să învingă boala, aceasta a fost mai puternică! Vă mulțumesc că ați fost alături de ea în tot acest timp, vă mulțumesc că v-ați rugat, că ați donat şi că ați crezut în vindecarea ei. Vă vom anunța locul şi data înhumării, în zilele ce urmează! DUMNEZEU TE ȚINE ÎN BRAȚE ACUM, DİANA MEA BUNĂ!”, a scris și mama tinerei.

