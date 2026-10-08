Ce mesaj au primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la mama influencerei, Victoria Lungu, după nuntă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare! După mai bine de trei ani de relație, cei doi și-au unit destinele și în mod oficial. Aceștia au făcut cununia civilă, iar de la marele eveniment nu a lipsit nici mama influenceriței. Chiar dacă între cele două au existat numeroase tensiuni în ultima perioadă, se pare că acum securea războiului a fost îngropată. Victoria Lungu le-a transmis proaspeților căsătoriți un mesaj după marele eveniment.

După mai bine de trei ani de relație, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul către căsătorie și au devenit oficial soț și soție. Cununia civilă a avut loc pe 23 septembrie, într-un cadru discret, iar vestea cea mare și primele imagini de la eveniment au fost făcute publice abia după aproximativ o săptămână.

Victoria Lungu, prezentă la nunta fiicei sale

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut cel mai important pas din viața lor, iar evenimentul a fost sărbătorit așa cum se cuvine. În ziua cea mare, cei doi au avut alături persoanele apropiate lor, iar de la eveniment nu a lipsit nici mama influenceriței.

Se pare că Valerie și Victoria Lungu au depășit tensiunile din ultima perioadă, iar nunta le-a apropiat, din nou. Mai mult, artista chiar a transmis în mediul online un mesaj emoționant, prin care se vede clar că ea și fiica sa au o relație mult mai bună acum.

Victoria Lungu a mărturisit că a fost copleșită de emoții atunci când și-a văzut fiica în rochie de mireasă și a punctat că a așteptat mult timp acest moment. Mai mult, aceasta a avut numai cuvinte de laudă la adresa proaspeților căsătoriți și le-a urat să aibă o viață fericită împreună.

„Cununia civilă a Valeriei și a lui Alex – una dintre cele mai așteptate zile din viața mea. Am visat mereu să-mi văd fiica mireasă, iar ziua cea mare a venit. Pentru mine, ca mamă, a fost un moment unic, plin de emoție, bucurie, liniște sufletească și iubire. Felicitări, dragii mei! Să fiți sănătoși, să vă iubiți și să vă fiți sprijin unul altuia. Pasul făcut împreună să fie începutul unei vieți întregi în doi.

Mama vă iubește”, a scris Victora Lungu, în mediul online.

Tensiuni între Victoria Lungu și fiica sa

Deși acum pare că Valerie și Victoria Lungu au îngropat securea războiului, în ultima perioadă relația dintre cele două nu a fost una prea bună. Au existat numeroase tensiuni, care s-au întins chiar până în pragul cununiei civile. Până și invitația la nuntă a fost motiv de dispută între cele două.

„A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu, prezentând nunți, știu că se programează cu trei-patru luni înainte cununia civilă. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe WhastApp, scris cu ChatGPT: «Dragă… Te invităm… Mulțumim»! Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe WhatsApp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, mărturisea recent Victoria Lungu, în cadrul unui podcast.

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