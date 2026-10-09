Cheloo vrea să-i strice căsnicia lui Valerie Lungu. Ce a spus despre „cealaltă femeie” a lui Alex Gîlcă

Cheloo vrea să-i strice căsnicia lui Valerie Lungu. Ce a spus despre "cealaltă femeie" a lui Alex Gîlcă
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, ținta atacurilor lui Cheloo / Sursa foto: Colaj Cancan
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Eliminarea de la „Asia Express” pare să nu fi fost ușor de digerat pentru Cheloo. După ce a ajuns ultimul în cursa pentru ultima șansă și a fost nevoit să părăsească emisiunea alături de Mihai Ban, rapperul a lansat mai multe ironii la adresa concurenților care au reușit să se salveze. În vizorul său au intrat, în special, Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă. Artistul a făcut comentarii acide despre relația celor doi, iar una dintre replicile sale s-a raportat la faptul că Alex ar putea să nu rămână alături de Valerie în viitor.

După ce au pierdut cursa pentru ultima șansă, Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați din reality-show, în urma verdictului dat de culoarea roșie a mătăsii. În timp ce foștii săi colegi și-au continuat aventura pe Drumul Mătăsii, rapperul a comentat, la testimonial, prestația și relația dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

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Cei doi, care s-au căsătorit recent, au decis să participe împreună la competiție, iar relația lor a devenit subiectul ironiilor lui Cheloo. Artistul nu a ratat ocazia de a comenta, în stilul său caracteristic, felul în care aceștia se comportă în fața camerelor.

„Bă, ce cuplu puternic! Cum se iubesc ei și cum se înțeleg să facă asta”, a spus Cheloo, ironic, la testimonial.

Replica sa a venit în contextul în care Valerie și Alex au reușit să se salveze de la eliminare, în timp ce echipa formată din rapper și Mihai Ban a fost nevoită să plece acasă.

Ce a spus Cheloo despre Alex Gîlcă și proba în costumul de panda

Ironiile artistului nu s-au oprit aici. Cheloo a continuat cu remarci la adresa lui Alex Gîlcă, făcând referire la proba în care acesta a fost nevoit să poarte un costum de panda.

„Ce-o fi în sufletul lui Alex? Peste ani, o să revadă Asia Express și o să zică: Bă, am fost îmbrăcat în panda!”, a comentat rapperul.

Declarația a adăugat o nouă notă ironică momentului, Cheloo sugerând că experiența trăită de Alex în emisiune ar putea deveni, peste ani, o amintire cel puțin amuzantă.

Cheloo a ironizat cuplul format din Valerie Lungu și Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat / Sursa foto: Captură Antena 1

Cheloo, aluzie la „cealaltă femeie” din viața lui Alex Gîlcă

Cea mai acidă remarcă a rapperului a vizat însă viitorul relației dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cheloo a făcut o aluzie la posibilitatea ca cei doi să nu rămână împreună, lansând o replică despre o eventuală altă femeie din viața lui Alex.

„Cine știe cu cine o fi, că poate nu va fi cu Valerica”, a spus artistul.

În urma eliminării, Cheloo și Mihai Ban și-au încheiat aventura pe Drumul Mătăsii, în timp ce Valerie Lungu și Alex Gîlcă au rămas în competiție. Iar dacă participarea la Asia Express le-a adus celor doi soți provocări și momente dificile, comentariile lui Cheloo au fost ca „cireașa de pe tort”.

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