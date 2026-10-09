De ce au fost eliminați Cheloo și Mihai Ban de la Asia Express 2026? Reacția bizară a rapperului

De ce au fost eliminați Cheloo și Mihai Ban de la Asia Express 2026? Reacția bizară a rapperului
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Cheloo și Mihai Ban, eliminați de la Asia Express 2026. Reacția neașteptată a rapperului după verdictul serii / Sursa foto: Colaj Cancan
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Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați de la „Asia Express”, după ce au ajuns ultimii la cursa pentru ultima șansă, iar criptexul a dezvăluit un batic roșu. Deși rezultatul a pus capăt aventurii lor pe Drumul Mătăsii, reacția rapperului nu s-a lăsat așteptată. Artistul le-a cerut celorlalți concurenți să se bucure de plecarea lor și a făcut mai multe declarații înainte de despărțire.

Cursa pentru ultima șansă le-a pus la încercare pe cele trei echipe aflate în pericol de eliminare. Valerie Lungu și Alex Gâlcă au ajuns primii la Irina Fodor, urmați de Maya și Mirela. Cheloo și Mihai Ban au revenit ultimii, iar soarta lor a depins de culoarea mătăsii ascunse în criptex.

Motivul pentru care Mihai Ban și Cheloo au fost eliminați

În ediția de seara trecută, baticul a fost roșu, ceea ce a însemnat eliminarea celor doi concurenți. Potrivit regulii jocului, indiferent care echipă ar fi ajuns ultima, aceasta ar fi fost trimisă acasă, deoarece mătasea roșie indica sfârșitul aventurii în competiție.

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Cheloo a recunoscut că ziua respectivă a fost una dintre cele mai dificile de până atunci, mai ales în ceea ce privește probele tematice.

„Eu am avut cea mai proastă zi de la Asia Express la capitolul tematică. A fost o zi foarte proastă. Așa am avut noi noroc astăzi”, a spus artistul.

Reacția lui Cheloo după eliminare: „Bucurați-vă pentru plecarea noastră!”

În ciuda eliminării, Cheloo a avut o reacție neașteptată. Artistul i-a îmbrățișat pe ceilalți concurenți și le-a cerut să se bucure de plecarea lui și a lui Mihai Ban.

 „Echipa centenarilor vă mulțumește! Suntem foarte bine și o să fim și mai bine când voi o să fiți pe drum”, a declarat Cheloo.

Rapperul a ales să trateze finalul competiției în stilul său caracteristic, cu o replică ironică adresată colegilor rămași în concurs. În locul unui discurs dominat de regrete, acesta a transmis că el și partenerul său sunt bine și pregătiți să se întoarcă acasă.

La finalul experienței, Cheloo a vorbit și despre lucrurile pe care le ia cu el după participarea la emisiune.

„Luăm cu noi acasă simplitatea vieții”, a spus artistul.

Cheloo și Mihai Ban au părăsit competiția „Asia Express” / Sursa foto: Social media

La rândul său, Mihai Ban a vorbit despre relația dintre ei și despre felul în care s-au susținut reciproc pe parcursul competiției.

„Credeam că eu o să fiu cel care trebuie să îl calmez, dar de multe ori m-a calmat el pe mine”, a mărturisit Ban.

Cheloo a descris experiența drept un paradox și a explicat că pleacă fără regrete.

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