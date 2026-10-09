Cum a reacționat Valerie Lungu când a văzut că Mihai Ban și Cheloo au fost eliminați de la Asia Express. Toate privirile s-au întors către ea

Ediția „Asia Express” din 8 octombrie a venit cu o eliminare neașteptată, care i-a lăsat pe concurenți fără cuvinte. Cheloo și Mihai Ban au părăsit competiția, după ce au ajuns ultimii la Irina Fodor, în cursa pentru ultima șansă. Momentul decisiv a fost cel în care prezentatoarea a desfăcut criptexul și a dezvăluit culoarea mătăsii. Concurenții au urmărit totul cu sufletul la gură, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Tensiunea a atins cote maxime în momentul în care Irina Fodor a început să desfacă criptexul care ascundea verdictul serii. La fel ca și ceilalți concurenți, Valerie Lungu s-a arătat vizibil emoționată și a urmărit fiecare mișcare, conștientă că deznodământul putea schimba complet atmosfera din competiție.

„Mamă…”, a exclamat concurenta în timp ce aștepta să afle ce culoare avea mătasea.

La scurt timp, culoarea roșie a mătăsii a confirmat eliminarea echipei formate din Cheloo și Mihai Ban. Dezamăgită, Valerie nu și-a mai putut ascunde reacția și a spus: „Haaaai, măăă…”.

Replica ei spontană a surprins perfect dezamăgirea momentului. Deși lupta pentru a rămâne în competiție este una acerbă, vestea că doi dintre colegii lor trebuie să plece a schimbat imediat vibe-ul. Pentru Valerie și ceilalți concurenți, verdictul nu a însemnat doar încheierea unei curse, ci și despărțirea de două persoane alături de care au împărțit experiențe dificile pe Drumul Mătăsii.

„Noi toți, care eram acolo, eram foarte triști”, a susținut Valerie Lungu.

La rândul său, Alex Gâlcă, partenerul lui Valerie, a observat că rapperul a încercat să își ascundă dezamăgirea în momentul eliminării.

„Pe fața lui Cheloo se vedea că încerca să pară că e tare, dar se vedea că nu își dorea să plece”, a declarat acesta.

Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați de la Asia Express

Cursa pentru ultima șansă le-a adus la start pe echipele Maya și Mirela, Cheloo și Mihai Ban, respectiv Valerie Lungu și Alex. Primele două echipe ajunse la Irina Fodor au fost Valerie și Alex, urmate de Maya și Mirela. Cheloo și Mihai Ban au revenit ultimii, iar emoțiile au continuat până la dezvăluirea culorii mătăsii.

Din păcate pentru cei doi, culoarea a fost roșie, ceea ce a însemnat că aventura lor în sezonul 9 s-a încheiat la finalul etapei a cincea.

Drumul până la acest verdict nu a fost lipsit de dificultăți. Cheloo a recunoscut că a avut o zi grea. Mai mult, provocările întâlnite pe traseu i-au pus la încercare răbdarea și rezistența. În plus, echipa a primit o penalizare de 30 de minute după ce a refuzat proba în care concurenții trebuiau să imite urșii panda, un moment care a cântărit în desfășurarea cursei.

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