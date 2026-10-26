Sfântul Dumitru 2026, tradiții și obiceiuri. Ce nu ai voie să faci azi, 26 octombrie

Sfântul Dumitru 2026, tradiții și obiceiuri. Ce nu ai voie să faci azi, 26 octombrie
Sfântul Dumitru
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Luni, 26 octombrie, are loc o sărbătoare importantă pentru creștinii ortodocși. Sfântul Dumitru se prăznuiește în fiecare an la această dată, iar potrivit tradiției, oamenii merg la biserică, la sfintele moaște, dar se ține cont și de obiceiurile străvechi. Iată ce nu ai voie să faci azi pentru a atrage prosperitate și sănătate în căminul tău.

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorul de Mir, marchează un moment important în fiecare an. În tradiția românească, anul era împărțit în două anotimpuri principale: vara (patronată de Sfântul Gheorghe) și iarna (patronată de Sfântul Dimitrie). Astfel, ziua de 26 octombrie simbolizează încetarea muncilor pe câmp, precum încheierea înțelegerilor, coborârea oilor de la munte și sfințirea recoltelor.

De asemenea, Sfântul Dumitru are o semnificație aparte și din punct de vedere al obiceiurilor menite să asigure protecția comunității, roadelor pământului și sănătatea animalelor. În această zi, gospodinele trebuie respecte o serie de interdicții, printre care se numără spălatul, cusutul și curățenia. Însă există și alte aspecte pe care nu este bine să le faci astăzi.

Ce nu ai voie să faci azi, 26 octombrie

Sfântul Dumitru este o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Tocmai din acest motiv, pe lângă faptul că nu este bine să speli, să coși sau să faci curățenie, în ziua de 26 octombrie nu se dau bani sau haine cu împrumut, pentru că se crede că îți dai tot sporul din casă și vei avea pierderi financiare tot anul.

În plus, cei care au datorii ar fi bine să le achite pentru a evita acumularea altora în anul următor. Conform tradiției românești, în această zi nu este bine să te piepteni, mai ales în zona Olteniei și Moldovei, deoarece asta poate atrage ghinion. O altă tradiție spune că nu este bine să lucrezi la câmp, iar animalele de muncă (caii și boii) nu trebuie puse la jug sau înhămate pentru a nu se îmbolnăvi. Totodată, nu se dă curs discuțiilor aprinse. Nu este bine să te cerți cu cei din familie, cu vecinii sau partenerii de afaceri.

Ce să mănânci astăzi pentru a avea parte de bucurii anul viitor

Pe lângă interdicții, în ziua Sfântului Dumitru există și câteva feluri de mâncare despre care se spune că aduc bucurie și belșug anul viitor dacă le consumi.

Conform tradiției, de pe masa festivă nu trebuie lipsească pastrama de berbec, mustul, pâinea și colacii din grâu nou, precum și plăcintele cu dovleac sau cu brânză. Respectând aceste tradiții și obiceiuri, oamenii se pot bucura de armonie, sănătate și belșug în fiecare casă.

Cine a fost Sfântul Dimitrie

Sfântul Dimitrie a trăit în perioada împăraților Dioclețian și Maximian (sfârșitul secolului al III-lea – începutul secolului al IV-lea) și a fost fiul prefectului cetății Solun (Tesalonic). Părinții săi l-au educat în secret cu privire la credința creștină, iar după moartea tatălui său a primit funcția de guvernator al Tesalonicului, numit de Maximian. Misiunea sa era să protejeze cetatea și să-i persecute pe creștini, însă a ales să mărturisească credința în Hristos, convertind numeroși păgâni.

Atunci când împăratul a aflat de cele întâmplate, a ordonat ca Dimitrie să fie întemnițat. Acolo, el l-a binecuvântat pe tânărul creștin Nestor, care l-a înfruntat și l-a învins în luptă pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului, un vandal uriaș, extrem de puternic și faimos pentru cruzimea sa în arenă, unde îi ucidea cu ușurință pe creștini, aruncându-i în sulițe. Supărat pe acest gest, Maximian a ordonat ca Sfântul Dimitrie să fie străpuns cu sulițele la data de 26 octombrie. După ce a fost înmormântat, din trupul său a început să curgă mir binemirositor și tămăduitor, astfel că a primit numele de Izvorul de Mir.

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