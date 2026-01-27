Acasă » Știri » Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum

Fiica Mariei Ciobanu, asemănare izbitoare cu mama sa! Cum arată Camelia acum

De: Anca Chihaie 27/01/2026 | 14:00
O apariție surpriză a stârnit un val de reacții pe TikTok și a readus în atenția publicului numele uneia dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești. O filmare realizată într-o locație a devenit rapid virală după ce fiica cea mare a Mariei Ciobanu apare cântând câteva versuri dintr-o melodie folclorică, alături de un artist prezent la eveniment.

Maria Ciobanu este un nume de referință în muzica populară românească, cu o carieră impresionantă care se întinde pe mai multe decenii. Supranumită „Ciocârlia muzicii populare”, artista a reușit să rămână în inimile publicului prin autenticitate, sensibilitate și un stil inconfundabil. De-a lungul timpului, viața sa personală a fost la fel de intens urmărită ca și cariera artistică, mai ales în contextul familiei sale.

Fiica Mariei Ciobanu apariție surprinzătoare

Momentul, aparent spontan, a fost suficient pentru a capta atenția internauților, care au remarcat imediat asemănarea izbitoare dintre vocea acesteia și cea a celebrei sale mame.

Comentariile nu au întârziat să apară, mulți utilizatori subliniind nu doar timbrul vocal aproape identic, ci și trăsăturile fizice extrem de asemănătoare. Pentru mulți, imaginile au creat impresia unei adevărate întoarceri în timp, comparațiile dintre mamă și fiică fiind inevitabile. Numeroși fani au descris asemănarea dintre cele două drept una „ca între două picături de apă”, atât din punct de vedere artistic, cât și vizual.

„Superbe voci! Felicitări! Doamna Camelia are vocea mamei!”, „Minunat! Felicitări! Ar fi frumos sa revină în tara , fiica ciocârliei. Ar avea sălile pline ca și mama, d-na Maria Ciobanu”, „Are vocea mamei sale, super voce!!!!”, „Ce păcat ca Doamna Camelia nu este în tara !Seamănă la voce foarte mult cu celebra sa mama!”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Fiica Mariei Ciobanu/foto: TikTok

Interpreta are trei copii, fiecare urmând un drum diferit în viață, dar toți rămânând, într-un fel sau altul, conectați la lumea artei și a performanței. Leontina Văduva, fiica cea mare, este cunoscută pe plan internațional ca soprană de renume, cu apariții pe scene importante ale operei mondiale. Ionel (Ionuț) Dolănescu, fiul Mariei Ciobanu și al regretatului interpret Ion Dolănescu, a ales să ducă mai departe tradiția muzicii populare.

Spre deosebire de frații săi, Camelia Filip, cea de-a treia fiică a artistei, a avut o relație mai altfel cu lumea artistică. Deși a existat la un moment dat o apropiere de acest domeniu, drumul său profesional a urmat o direcție complet diferită. Stabilită de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, Camelia locuiește în California, unde și-a construit o viață departe de lumina reflectoarelor.

