Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie

Gardurile aflate pe linia de hotar dintre două proprietăți sunt considerate, în mod implicit, bunuri deținute în comun, iar obligațiile privind construirea sau repararea lor sunt împărțite între vecini.

Reglementările din Codul civil stabilesc clar că, în lipsa unor dovezi contrare, ambii proprietari au aceleași drepturi și responsabilități asupra unui astfel de gard.

Cine plătește gardul de hotar

Legislația prevede că orice proprietar poate solicita ridicarea unui gard comun, iar ceilalți nu se pot opune și trebuie să suporte jumătate din costuri. Pentru a evita conflictele, specialiștii recomandă încheierea unui acord scris care să detalieze materialele, înălțimea, aspectul și termenele de execuție, astfel încât lucrările să fie transparente și ușor de verificat.

În ceea ce privește întreținerea, Codul civil stabilește că reparațiile trebuie plătite proporțional de ambii coproprietari. Situația se schimbă doar dacă deteriorarea a fost provocată de unul dintre vecini, caz în care acesta este obligat să acopere integral cheltuielile necesare remedierii.

Ce faci când vecinul refuză să contribuie

Refuzul unui vecin de a contribui la costurile pentru construirea sau repararea gardului nu îl exonerează de obligațiile legale. Procedura recomandată începe cu o notificare scrisă, continuă cu o evaluare a lucrărilor și poate ajunge până la o acțiune în instanță pentru recuperarea sumelor datorate. Documentele justificative, precum facturile și devizele, sunt esențiale în cazul unui litigiu.

Dacă gardul a fost construit unilateral, legea permite dobândirea coproprietății prin achitarea a jumătate din valoarea actualizată a materialelor și manoperei, precum și, dacă este cazul, a jumătății din valoarea terenului ocupat de gard. Odată realizată această plată, gardul devine bun comun, iar responsabilitățile viitoare se împart în mod egal.

