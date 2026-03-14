Cât de aproape poate construi vecinul de casa ta. Regula din lege care decide cine are dreptate

Proprietarii de terenuri sunt obligați să respecte regulile prevăzute de Codul Civil atunci când ridică construcții sau fac amenajări în apropierea limitei de proprietate.

Ignorarea acestor norme poate duce la litigii, iar instanțele pot dispune plata unor despăgubiri sau chiar demolarea lucrărilor realizate fără respectarea legii.

Cât de aproape poate construi vecinul de casa ta

Cele mai multe conflicte între vecini apar din cauza distanței la care sunt amplasate clădiri, garduri sau plantații față de linia de hotar. Articolul 612 din Codul Civil stabilește că orice construcție, lucrare sau plantație trebuie realizată la minimum 60 de centimetri de limita dintre proprietăți, cu excepția cazurilor în care alte reglementări urbanistice prevăd altfel.

Această regulă are rolul de a preveni situațiile în care lucrările efectuate prea aproape de hotar afectează drepturile proprietarului vecin. Legea permite totuși derogări, dar numai dacă există un acord scris și autentificat între părți, prin care se acceptă abaterea de la distanța minimă.

În practică, numeroși proprietari se confruntă cu probleme generate de construcții ridicate prea aproape de gardul comun. Pe platformele juridice, oamenii solicită frecvent sfaturi despre cum pot proceda în astfel de situații. O femeie a relatat că vecinii au montat o stație electrică chiar pe linia de hotar, integrată în viitorul gard, fără acordul ei.

Soclul instalației ar ocupa inclusiv o porțiune din terenul său, iar lucrările au început fără notificare prealabilă. Proprietara vrea să afle dacă această amplasare încalcă legea sau dacă instalația poate fi considerată o excepție.

Regula din lege care decide cine are dreptate

Într-un alt caz, un bărbat este îngrijorat de intenția vecinului de a construi o piscină foarte aproape de locuința sa. Piscina ar urma să aibă aproximativ opt metri lungime și aproape trei metri adâncime, fiind amplasată la doar 60 de centimetri de fundația casei.

Acesta se teme de infiltrații sau de posibile surpări ale terenului și se întreabă dacă există norme tehnice care să interzică o astfel de lucrare atât de apropiată de o clădire existentă.

Conflicte apar și din cauza anexelor gospodărești construite prea aproape de gard. O proprietară susține că vecinul a ridicat cotețe pentru păsări și iepuri la circa 35 de centimetri de limita proprietății, fără autorizație. Mirosul și disconfortul create au devenit greu de suportat, afectând calitatea vieții.

În astfel de situații, proprietarii pot sesiza autoritățile locale sau pot apela la instanță pentru a solicita respectarea distanțelor legale și, dacă este necesar, mutarea sau desființarea construcțiilor realizate necorespunzător.

