De: Denisa Iordache 27/11/2025 | 12:45
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta"
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor
Ramona Gabor a vorbit despre relația pe care o are cu Mr. Pink și Irinel Columbeanu, cumnații ei. Dacă cu unul se înțelege de minune, despre al doilea nu are foarte multe lucruri bune de spus. Află despre cine este vorba în articol!

Ramona Gabor s-a mutat din România în urmă cu mulți ani și s-a stabilit în Dubai, acolo unde a reușit să aibă viața visurilor ei. Totuși, vedeta vizitează din când în când meleagurile românești pentru nepoata ei, Irinuca, care vine dese ori în România pentru a-și vizita tatăl.

Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink

În urmă cu ceva vreme, sora Monicăi Gabor a fost prezentă în România și a vorbit despre relațiile pe care le avea cu cei doi cumnați ai ei: Mr. Pink și Irinel Columbeanu. În cadrul podcastului lui Teo Trandafir, șatena a vorbit sincer despre amândoi.

Despre Mr. Pink a spus că îl vede drept un mentor în lumea business-ului și că are o relație foarte bună cu el.

”Eu mă înțeleg foarte bine cu ambii cumnați. Soțul Monicăi a fost mereu ca un mentor pentru mine în ceea ce privește business-ul. Bineînțeles, el gândește foarte diferit, de tipul: trebuie să investești câteva milioane de dolari dacă vrei să faci mulți bani, în timp ce eu sunt pe ideea de a construi pas cu pas. Cred că acesta este factorul de risc care nu prea mă reprezintă. Poate, până la urmă, asta este partea mea feminină, nu? Vreau stabilitate, vreau siguranță; nu vreau să risc toți banii ca să mă îmbogățesc peste noapte. Și îi spun și lui, constant: e în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta. Eu sunt femeie, mie nu-mi trebuie foarte mult. Dacă am o sumă stabilă pe lună, sunt bine; nu trebuie să impresionez pe nimeni cu private jet-uri și iahturi, vreau doar o viață comodă și atât”, a spus Ramona Gabor despre Mr. Pink.

În ceea ce îl privește pe Irinel Columbeanu, Ramona Gabor a fost rezervată și a mărturisit că pe vremea când fostul milionar forma o relație cu sora ei, ea nu avea o relație apropiată cu el, în ciuda aparențelor. Mai mult, ea mărturisea la acea vreme că prezența lui Irinel Columbeanu în viața ei a determinat-o să părăsească România, pentru că era subestimată de români.

„Eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine». Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv. Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva. Este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”, a mai spus Ramona Gabor.

×