Anca Țurcașiu o ia pe urmele Irinei Columbeanu: „Trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta”

De: Irina Maria Daniela 23/11/2025 | 09:14
La cei 55 de ani ai săi, Anca Țurcașiu pare că se bucură de viață mai mult decât în tinerețe! Iubește din nou, călătorește tot mai des și acum a decis să își dezvolte tot mai mult latura artistică. Cântăreața a hotărât să o ia pe urmele Irinei Columbeanu, care s-a reapucat și ea de această ramură a artelor, și s-a înscris la un curs de pictură. Află mai multe detalii în cele ce urmează!

Anca Țurcașiu este un nume ce dăinuie de zeci de ani în showbizul românesc. S-a făcut remarcată prin talentul actoricesc, dar și vocea de excepție. În prezent, este o apariție constantă în showbiz, în diverse emisiuni de divertisment, dar și în mediul online.

Cântăreața, care în prezent se iubește cu Călin Șerban, instructor de kitesurfing, s-a apucat de pictură. Cu toate că susține că are un program destul de încărcat, în care vacanțele au devenit o prioritate, Anca Țurcașiu și-a dorit foarte mult un nou hobby. Artista simțea nevoia să facă o activitate pe care sufletul ei și-o dorea de mult și se pare că pictura îi aduce multe bucurii.

„Mi-am luat inima-n dinți și m-am înscris la cursuri de pictură. Am vrut să fac ceva pentru sufletul meu! Azi, la a doua oră de curs, când am văzut modelul, am crezut că nu voi fi în stare să-l reproduc. Și totuși, a ieșit ceva… trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta. Sunt foarte fericită că am luat această decizie, având o perioadă mai puțin aglomerată. E minunat să poți să-ți faci bucurii”, anunța vedeta pe social media.

Ei bine, a trecut o lună de când Anca Țurcașiu pictează și rezultatele sunt notabile. Artista a publicat noi imagini cu tabloul creat de ea și rezultatele sunt satisfăcătoare pentru o începătoare în ale pânzei!

„Ce călătorii, ce descoperiri facem într-o viață… Mi se pare atât de important să-ți explorezi sufletul, căutând pasiunile ascunse prin el… atunci găsești bucuria adevărată!”, a scris actrița pe Instagram.

