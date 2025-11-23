Anca Țurcașiu o ia pe urmele Irinei Columbeanu: „Trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta”

La cei 55 de ani ai săi, Anca Țurcașiu pare că se bucură de viață mai mult decât în tinerețe! Iubește din nou, călătorește tot mai des și acum a decis să își dezvolte tot mai mult latura artistică. Cântăreața a hotărât să o ia pe urmele Irinei Columbeanu, care s-a reapucat și ea de această ramură a artelor, și s-a înscris la un curs de pictură. Află mai multe detalii în cele ce urmează!

Anca Țurcașiu este un nume ce dăinuie de zeci de ani în showbizul românesc. S-a făcut remarcată prin talentul actoricesc, dar și vocea de excepție. În prezent, este o apariție constantă în showbiz, în diverse emisiuni de divertisment, dar și în mediul online.

Anca Țurcașiu o ia pe urmele Irinei Columbeanu

Cântăreața, care în prezent se iubește cu Călin Șerban, instructor de kitesurfing, s-a apucat de pictură. Cu toate că susține că are un program destul de încărcat, în care vacanțele au devenit o prioritate, Anca Țurcașiu și-a dorit foarte mult un nou hobby. Artista simțea nevoia să facă o activitate pe care sufletul ei și-o dorea de mult și se pare că pictura îi aduce multe bucurii.

„Mi-am luat inima-n dinți și m-am înscris la cursuri de pictură. Am vrut să fac ceva pentru sufletul meu! Azi, la a doua oră de curs, când am văzut modelul, am crezut că nu voi fi în stare să-l reproduc. Și totuși, a ieșit ceva… trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta. Sunt foarte fericită că am luat această decizie, având o perioadă mai puțin aglomerată. E minunat să poți să-ți faci bucurii”, anunța vedeta pe social media.

Ei bine, a trecut o lună de când Anca Țurcașiu pictează și rezultatele sunt notabile. Artista a publicat noi imagini cu tabloul creat de ea și rezultatele sunt satisfăcătoare pentru o începătoare în ale pânzei!

„Ce călătorii, ce descoperiri facem într-o viață… Mi se pare atât de important să-ți explorezi sufletul, căutând pasiunile ascunse prin el… atunci găsești bucuria adevărată!”, a scris actrița pe Instagram.

