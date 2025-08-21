Anca Țurcașiu e în alertă! Cea mai nouă înșelătorie online o afectează și pe ea

Fenomenul înșelătoriilor online ia amploare și lovește tot mai multe vedete din România. De această dată, Anca Țurcașiu a tras un semnal de alarmă, după ce a descoperit că imaginea sa a fost folosită abuziv pentru promovarea unor produse, fără ca ea să își dea acordul. Actrița a reacționat ferm și speră că astfel de practici să fie stopate. Iată ce a spus!

Artista a povestit că a aflat cu stupoare despre existența unui clip fals, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apărea ca și cum ar recomanda o cremă „minune” ce promite tinerețea veșnică. Aceasta i-a avertizat pe fani că nu este ea și i-a rugat pe aceștia să raporteze postarea pentru a fi ștearsă din mediul online.

„Dragi prieteni, clipul de mai jos a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, fără acordul meu și împotriva voinței mele. Vă rog să îl raportați în număr cât mai mare. Vă mulțumesc pentru sprijin!”, a scris Anca Țurcașiu pe Instagram, alături de filmulețul fake.

Anca Țurcașiu nu este prima victimă

Cazul Ancăi Țurcașiu nu este unul singular. Tot mai multe vedete, atât din România, cât și din străinătate, ajung să fie victime ale clipurilor false generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care sunt folosite pentru a promova produse dubioase.

Recent, Misha, a aflat că promovează o aplicație de care nu avea habar. Mai mult, imaginile au fost preluate direct din galeria personală, fără să fie întrebată. Fosta soție a lui Connect-R i-a avertizat pe fani să fie atenți la setările de pe telefon și la permisiunile pe care le oferă atunci când folosesc aplicații și rețele sociale (VEZI AICI).

