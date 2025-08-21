Misha, păcălită de o aplicație pe care o poți folosi și tu! Cum s-a trezit cu toate imaginile ei din intimitate, pe internet

Surpriză neplăcută pentru Misha! Artista a descoperit că fotografii din galeria telefonului ei au fost folosite de o aplicație într-o reclamă, fără ca ea să fi știut sau să-și fi dat acordul. Situația a enervat-o, iar cântăreața și-a avertizat imediat fanii pe Instagram. Iată ce a spus!

Misha i-a avertizat pe fani să fie atenți la setările de pe telefon și la permisiunile pe care le oferă atunci când folosesc aplicații și rețele sociale.

Totul a început atunci când fosta soție a lui Connect-R s-a trezit că promovează o aplicație de care nu avea habar. Mai mult, imaginile au fost preluate direct din galeria personală, fără să fie întrebată.

Misha, imaginea unei reclame de care nu știa

Misha a subliniat că oricine se poate trezi într-o situație similară dacă nu verifică cu atenție ce permisiuni oferă aplicațiilor instalate pe telefon. Artista și-a încheiat mesajul cu un apel clar la prudență, mai ales în contextul în care fotografiile personale pot fi folosite în scopuri comerciale fără consimțământul utilizatorului.

„Schimbați setările telefonului. Dacă ați dat acceptul, Meta vă poate folosi pozele din galeria telefonului. Așa m-am trezit că fac reclamă la o aplicație fără să știu! Mi-au folosit poza fără acceptul meu și fără să fiu întrebată. Aveți grijă”, a transmis artista pe Instagram.

Aceste întâmplări neplăcute sunt din ce în ce mai întâlnite în rândul vedetelor. Adelina Pestrițu s-a aflat și ea în mijlocul unei țepe de zile mari. Fără să știe și fără să își dea acordul, aceasta s-a trezit că este imaginea unei clinici de înfrumusețare din Vaslui. Mai exact, se pare că patronii clinicii s-au folosit de imaginea ei și își mint clientele că serviciile lor au fost testate și validate de influenceriță (VEZI AICI).

