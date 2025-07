Reacția NEAȘTEPTATĂ a Adelinei Pestrițu după ce a aflat că este imaginea unei clinici de înfrumusețare din Vaslui: ”Vă trec pe caiet”

Recent, Adelina Pestrițu s-a aflat în mijlocul unei țepe de zile mari. Fără să știe și fără să își dea acordul, aceasta s-a trezit că este imaginea unei clinici de înfrumusețare din Vaslui. Patronii acesteia s-au prins că imaginea vedetei vinde și nu s-au sfiit să profite de ea. Însă, acum, bruneta a aflat totul și a adresat problema în mediul online. Ce spune despre cei care își mint clienții?

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai celebre influencerițe din România. Vedeta se bucură de popularitate, iar fanii îi urmăresc cu interes recomandările. Aceștia au încredere în produsele și serviciile promovate de ea, însă unii au luat recent țeapă. Dar nu din cauza vedetei și din cauza patronilor unei clinci de înfrumusețare.

Așa cum spuneam, recent, Adelina Pestrițu s-a aflat în mijlocul unei țepe de zile mari. Fără să știe și fără să își dea acordul, aceasta s-a trezit că este imaginea unei clinici de înfrumusețare din Vaslui. Mai exact, se pare că patronii clinicii s-au folosit de imaginea ei și își mint clientele că serviciile lor au fost testate și validate de influenceriță.

După ce a aflat că imaginea ei este folosită în acest fel, vedeta a reacționat în mediul online. Pentru ca toată lumea să înțeleagă exact despre ce este vorba aceasta a postat o conversație dintre un client și reprezentații clinicii. Ei bine, aceștia nu se sfiesc deloc să mintă că Adelina Pestrițu le-a testat și le apreciază serviciile.

Deși s-au folosit de imaginea ei în acest fel, Adelina Pestrițu a decis să nu facă scandal și s-a amuzat de întreaga situație. Aceasta le-a transmis patronilor clinicii din Vaslui că de data aceasta îi iartă, însă dacă o să se mai repete nu o să mai trecă cu vederea.

„N-am râs niciodată la glumele cu Vaslui. Până când m-am trezit că sunt imaginea unei clinici de înfrumusețare de acolo. Fără să semnez nimic. Fără măcar să știu.

Am înțeles că nu se cere acordul, se cere doar… inspirație și screenshot. La ce e necesar mai mult? Eu am pozat pentru bijuterii, dar ei au zis «merge și la botox / tratamente faciale, are fața odihnită». Poza era făcută pentru Kultho, dar dacă au fost rapizi și au salvat imaginea, măcar să le recunosc ambiția.

Nu-i acuz, ba chiar îi admir. O dovadă de perseverență, viziune, curaj – tot ce cauți la un start-up în 2025. Ce contract sau buget? În Vaslui dacă te vor, te iau. N-ai cum să refuzi ceva ce nici n-ai știut că s-a întâmplat. Așa că le spun cu drag: promovarea de astăzi e din partea casei, dar dacă-mi mai furați o poză, vă trec pe caiet. Vaslui, ești în inima mea, dar nu pot să ajung la deschidere”, a scris Adelina Pestrițu, în mediul online.