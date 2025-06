Țeapa COLOSALĂ pe care Adelina Pestrițu și-a luat-o pe internet! A rămas și fără bani, dar și fără…

Ce țeapă colosală și-a luat Adelina Pestrițu pe internet! Vedeta a rămas și fără bani, dar și fără produs, totul spre dezamăgirea fiicei sale! Bruneta le-a povestit totul fanilor ei! Nu este prima dată! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Adelina Pestrițu este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, vedeta a atras un semnal de alarmă cu privire la țepele de pe internet. Bruneta i-a îndemnat pe fanii ei să fie vigilenți atunci când vine vorba despre astfel de situații.

Vedeta a comandat în noiembrie a anului trecut un ornament special pentru bradul de Crăciun. Fiica ei, Zenaida, își dorea foarte mult un fluture imens. Zis și făcut! Adelina Pestrițu s-a pus pe căutat și a găsit! A plătit și în avans!

Chiar dacă a așteptat cu nerăbdare să primească fluturele, acesta nu a fost niciodată livrat, iar toate încercările ei de a contacta vânzătorul au rămas fără răspuns. Banii au fost retrași de pe card, dar nu a reușit să îi recupereze. Adelina Pestrițu le-a mărturisit urmăritorilor ei că va reveni cu mai multe detalii despre țepele pe care le-a luat.

„În noiembrie, anul trecut, am plasat o comandă. Zenaida dorea foarte mult un fluture imens pentru bradul de Crăciun și am făcut tot ce am putut eu, am căutat pe internet, pe toate site-urile, să găsesc acest fluture exact așa cum îl descria ea, din imaginația ei. Și am găsit un fluture absolut super, probabil că ați văzut modelul pe tot internetul și am plasat comanda. Am așteptat cuminte o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. A venit, inclusiv Crăciunul! Fluturele nu mai apărea de niciunde! Caut o adresă de mail. Bineînțeles că a fost destul de greu să găsesc o adresă de mail. Nu a răspuns nimeni. Nu a livrat nimeni niciun fluture nici până în ziua de astăzi și suntem în iunie. Banii au fost luați de pe card, nu am mai putut să dau de ei. Și nu este nici prima și nici singura țeapă pe care mi-am luat-o, dar vom reveni pe acest subiect”, a adăugat vedeta.