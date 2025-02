Ce și-a putut face Adelina Pestrițu, cu mâna ei: „Nici nu am cum să descriu durerea pe care am simțit-o!”

Adelina Pestrițu pare să traverseze o perioadă plină de ghinioane. După ce zilele trecute a suferit o pagubă considerabilă în bucătărie, când plita sa de zeci de milioane de lei s-a spart, acum vedeta a avut parte de un nou incident neplăcut. De această dată, o sesiune obișnuită de cumpărături s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce și-a prins degetul la mașină.

Impactul a fost amplificat de faptul că mașina este dotată cu un sistem de închidere automată a ușilor, ceea ce a făcut ca presiunea exercitată asupra degetului să fie și mai mare. Durerea resimțită a fost atât de intensă încât vedeta aproape că a leșinat, fiind complet copleșită de șocul momentului.

Totul s-a petrecut în momentul în care Adelina Pestrițu s-a deplasat la mall pentru a face ultimele pregătiri înainte de o intervenție medicală programată. Însă vizita, care trebuia să fie una obișnuită, s-a transformat într-un adevărat coșmar. În timp ce cobora din mașină, un gest banal s-a transformat într-o experiență extrem de dureroasă. Încercând să închidă portiera, aceasta și-a prins degetul într-un mod violent, suferind o contuzie puternică.

„Haideți să vă povestesc ce am pățit astăzi. Am fost la mall să mai îmi cumpăr una alta pentru că se apropie și ziua intervenției și trebuie să mă pregătesc. Și când am coborat din mașină, am vrut să închid ușa și ce credeți că mi s-a întâmplat? Mi-am prins degetul în ușa de la mașină. Ușa pe care tot eu am închis-o. Nici n-am cum să descriu durerea pe care am simțit-o. Ceva îngrozitor. Îngrozitor. Și pentru că mașina are și soft clothes. Da, deci nu, nu. Nu pot să vă explic. Pot doar să vă spun că eram în prag de leșin. Îmi venea să mă întind pe jos, să urlu, să țip, să plâng, să fac ceva ca să scap de acea durere care mi s-a dus până în inimă. Nu mai puteam nici să vorbesc. Știți reels-urile acelea în care un om cade, se lovește foarte tare, suferă de ceva și cei din jur râd? Așa am pățit eu astăzi, pentru că eram cu Alin și când a coborât din mașină și m-a văzut suferind, nu știu ce a fost în capul lui, dar s-a distrat foarte tare pe seama mea și mie îmi venea să îi fac ceva rău.”, a spus Adelina pe Instagram.