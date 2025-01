Adelina Pestrițu, din nou pe masa de operații! Doctorul a decis că este momentul

Adelina Pestrițu va ajunge din nou pe masa de operații. Anul trecut, influencerița și-a luat fanii prin surprindere după ce a decis să își scoată implanturile mamare. Ei bine, acum trebuie să facă o nouă intervenție. Era în plan de mult timp, însă a așteptat ca medicul să o reevalueze și să decidă momentul. Totodată, bruneta a oferit detalii despre acest subiect.

În anul 2016, Adelina Pestrițu și-a pus silicoane, însă a fost nevoită să renunțe la ele. Influencerița avea dureri de spate cauzate de dimensiunea acestora, dar și din cauza disproporțiilor estetice. Astfel, a luat decizia să le scoată. Operația de explantare a avut loc la începutul anului trecut, însă acum urmează să ajungă din nou pe mâna medicului estetician.

La începutul lui 2024, Adelina Pestrițu a fost supusă unei operații de explantare – o procedură chirurgicală prin care se îndepărtează implanturile mamare. Ei bine, influencerița va face și o mastopexie. Cunoscută și ca lifting mamar, această intervenție are rolul de a ridica și remodela sânii pentru a obține o formă estetică plăcută.

Vedeta a dezvăluit că nu a putut să facă cele două operații în al același timp. Astfel că mastopexia va avea loc anul acesta. Bruneta a așteptat șase luni pentru ca medicul să o reevalueze și să decidă momentul intervenției.

Adelina Pestrițu are doar două intervenții – augmentare mamară, rinoplastie (făcută din considerente medicale) și operația de explantare (scoaterea implanturilor). De asemenea, urmează operația de mastopexie.

Influencerița nu s-a ferit niciodată să vorbească despre „îmbunătățirile” pe care și le-a făcut. Bruneta a recunoscut că are și botox, iar în urmă cu ceva timp, chiar a oferit detalii despre acest subiect.

„Fetelor am rămas datoare cu un subiect pe care vreau să-l dezabtem aici pentru că au fost multe întrebări. (…) Da, am botox. Nu e un subiect tabuu. Am impresia că ne e frică să vorbim despre botox, despre operații. E 2023 și încă e gândirea asta. Eu nu aș vrea să mai fie. Trebuie să ne simțim bine în pielea noastră. Bun, vorbim despre operații estetice. (…). Știi care e problema, de fapt, cred că multe fete ar fi foarte deschise pe acest sbiect.

Eu nu am simțit nevoia să fiu de la început pentru că societatea în care trăim e gata să ne judece în orice moment, indiferent ce ai face, mai ales când e vorba despre operații estetice. Aruncă cu hate doar așa pentru că ți-ai permis să intri în cabinetul medicului esetician. (…) De ce să trăim așa? Asta am vrut și asta am simțit. O să o fac de câte ori simt eu și vreau. Și eu am trăit cu teama asta la început. (…) Nu este nimic greșit. Mai rușinos este să spui la sfârșitul vieții că ai trăit după părerea oamenilor și după cum au vrut ei. (…) Să mergi să repari niște lucruri nu mi se pare deloc rău.”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.