Adelina Pestrițu, ACCIDENT scump în bucătărie! Vedeta trebuie să scoată o mică avere din buzunar acum

Adelina Pestrițu a avut parte de un incident neplăcut în propria bucătărie, care o va costa o sumă considerabilă. Din cauza unei neatenții, vedeta a reușit să spargă plita electrică. Iată cât o va costa pe vedetă!

Un astfel de incident nu este doar costisitor, ci și frustrant, mai ales pentru cineva care pune mare preț pe designul și funcționalitatea casei sale. O plită spartă înseamnă nu doar o investiție nouă, ci și o perioadă de disconfort până la înlocuire, mai ales dacă bucătăria este un spațiu folosit frecvent de vedetă.

Adelina Pestrițu a avut parte de o întâmplare mai puțin plăcută în bucătărie, care s-a transformat într-o cheltuială considerabilă. Dintr-o simplă neatenție, vedeta a scăpat o sticlă pe plita electrică, iar impactul a fost suficient pentru a o sparge. Deși nu avea în plan o astfel de investiție, acum este nevoită să înlocuiască electrocasnicul deteriorat, ceea ce îi va scoate din buzunar o sumă destul de mare.

Costul înlocuirii plitei nu este deloc neglijabil, având în vedere că un model similar poate ajunge între 6.399 și 7.700 de lei. Această mică neatenție s-a transformat rapid într-o cheltuială considerabilă.

Cu umor și autoironie, Adelina recunoaște că nu îi trebuie prea mult pentru a provoca astfel de incidente, considerându-se o persoană neîndemânatică. Gafa din bucătărie vine, însă, cu un preț, având în vedere că o plită de acest tip nu este deloc ieftină. În ciuda pagubei, vedeta privește situația cu relaxare și împărtășește experiența cu urmăritorii săi, dovedind că astfel de momente neprevăzute fac parte din viața de zi cu zi.

„Vreți să vedeți ce am făcut eu astăzi? O ispravă de zile mari!Acum, chiar dacă nu aveam în plan treaba asta, trebuie să schimbăm și plita. Pentru cei care m-ați întrebat cum am reușit să sparg plita… Dragilor, mie nu îmi trebuie foarte mult până să fac astfel de lucruri pentru că sunt foarte neîndemânatică. Am scăpat o sticlă, voiam să o pun acolo sus și nu am mai pus-o. Gestul ăsta o să mă coste destul de mult.”, a spus vedeta pe Instagram.