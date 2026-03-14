Acasă » Știri » Liviu Vârciu a fost forțat să iasă din mașina unui șofer de ridesharing. Artistul a filmat întreaga scenă

De: Elisa Tîrgovățu 14/03/2026 | 12:42
Liviu Vârciu a fost protagonistul unui incident complet neașteptat care s-a derulat chiar în capitală. Cântărețul a fost dat afară cu forța din mașina unui șofer de ridesharing. Conflictul dintre artist și conducătorul auto a plecat de la o simplă întrebare pe care prezentatorul TV i-a adresat-o.

Vedeta a trecut prin momente tensionate. Întreaga scenă la care a luat parte artistul s-a petrecut în București. Liviu Vârciu a susținut că a fost dat afară din taxi după ce l-a întrebat pe șofer de ce a întârziat. Supărat că a fost luat la întrebări, conducătorul auto l-a scos pe artist cu forța din mașină.

„Am o speță. Tocmai am fost dat jos dintr-un Uber. Noi ne plângem că au venit indienii, pakistanezii și toți oamenii să ne ia locurile de muncă, (…) păi cum, dacă sunt super amabili și super drăguți? M-am suit în mașină, mi-a dat două minute și a venit în 12 minute. Vă dau cuvântul meu de om că i-am vorbit frumos: i-am zis: domunl meu drag, de ce mi-ați dat 2 minute și ați venit în 12, că sunt răcit, stau afară, v-am așteptat”, a transmis Liviu Vârciu, printr-un videoclip postat în mediul online.

Cântărețul a răbufnit

Omul de televiziune a încercat să aplanze situația, însă șoferul era foc și pară. Chiar și așa, lucrurile au degenerat. Fără să stea la discuții, bărbatul l-a lăsat să meargă pe jos pe cunoscutul cântăreț.

„Poftim? Zic mai ușor cu înjurăturile. Mi-a zis să mă dau jos din mașină. Cum? nu îmi venea să cred. Nu știu dacă m-a recunoscut, că aveam gluga în cap, dar nu contează, putea să fie oricine. E incredibil! Nu vă mai plângeți că vin oamenii și vă iau locurile de muncă pentru că suntem prea nervoși.”, a mai adăugat Liviu Vârciu.

În urmă cu ceva timp, prezentatorul TV s-a confruntat cu probleme de sănătate și a stat aproape o săptămână la pat. Artistul a susținut că răcește destul de des, iar răceala pe care a avut-o i-a cam dat bătăi mari de cap.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat ...
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat de polițiști
Supermarketurile, vizate de noi reguli. Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu
Supermarketurile, vizate de noi reguli. Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu
Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul
Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte ...
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte bună”
Puya și Melinda, nași de cununie. Rapperul l-a întrerupt pe preot și a zis 2 cuvinte care au creat ...
Puya și Melinda, nași de cununie. Rapperul l-a întrerupt pe preot și a zis 2 cuvinte care au creat rumoare în biserică
Vezi toate știrile