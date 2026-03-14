Liviu Vârciu a fost forțat să iasă din mașina unui șofer de ridesharing. Artistul a filmat întreaga scenă

Liviu Vârciu a fost protagonistul unui incident complet neașteptat care s-a derulat chiar în capitală. Cântărețul a fost dat afară cu forța din mașina unui șofer de ridesharing. Conflictul dintre artist și conducătorul auto a plecat de la o simplă întrebare pe care prezentatorul TV i-a adresat-o.

Vedeta a trecut prin momente tensionate. Întreaga scenă la care a luat parte artistul s-a petrecut în București. Liviu Vârciu a susținut că a fost dat afară din taxi după ce l-a întrebat pe șofer de ce a întârziat. Supărat că a fost luat la întrebări, conducătorul auto l-a scos pe artist cu forța din mașină.

„Am o speță. Tocmai am fost dat jos dintr-un Uber. Noi ne plângem că au venit indienii, pakistanezii și toți oamenii să ne ia locurile de muncă, (…) păi cum, dacă sunt super amabili și super drăguți? M-am suit în mașină, mi-a dat două minute și a venit în 12 minute. Vă dau cuvântul meu de om că i-am vorbit frumos: i-am zis: domunl meu drag, de ce mi-ați dat 2 minute și ați venit în 12, că sunt răcit, stau afară, v-am așteptat”, a transmis Liviu Vârciu, printr-un videoclip postat în mediul online.

Cântărețul a răbufnit

Omul de televiziune a încercat să aplanze situația, însă șoferul era foc și pară. Chiar și așa, lucrurile au degenerat. Fără să stea la discuții, bărbatul l-a lăsat să meargă pe jos pe cunoscutul cântăreț.

„Poftim? Zic mai ușor cu înjurăturile. Mi-a zis să mă dau jos din mașină. Cum? nu îmi venea să cred. Nu știu dacă m-a recunoscut, că aveam gluga în cap, dar nu contează, putea să fie oricine. E incredibil! Nu vă mai plângeți că vin oamenii și vă iau locurile de muncă pentru că suntem prea nervoși.”, a mai adăugat Liviu Vârciu.

În urmă cu ceva timp, prezentatorul TV s-a confruntat cu probleme de sănătate și a stat aproape o săptămână la pat. Artistul a susținut că răcește destul de des, iar răceala pe care a avut-o i-a cam dat bătăi mari de cap.

