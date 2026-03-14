Supermarketurile, vizate de noi reguli. Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu

De: David Ioan 14/03/2026 | 12:20
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat un set de modificări care ar urma să schimbe modul în care producătorii români colaborează cu marile lanțuri de retail.

Propunerile vor fi incluse în legislația privind practicile comerciale neloiale și au ca obiectiv reducerea presiunii financiare asupra producătorilor locali.

Prima măsură urmărește introducerea unui adaos comercial uniform pentru produsele din aceeași categorie, indiferent de proveniență. Ministrul a atras atenția că, în prezent, unele produse românești ajung să fie vândute cu adaosuri de până la 80%, în timp ce articole similare din import au adaosuri de aproximativ 20%.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Foto: Mediafax foto

A doua modificare propusă vizează eliminarea refacturării către procesatori.

„Un procesator vinde un produs către retail, retailul își pune toate cheltuielile, atât indirecte cât și directe și adaosul comercial. După ce realizează vânzarea acelui produs, comerciantul se îndreaptă către procesatorul român și îi refacturează până la 25% din valoare, pentru că i-a aranjat acea marfă în magazin sau ‘i-a promovat’ acel produs”, explică Florin Barbu.

Cea de-a treia măsură prevede interzicerea discounturilor aplicate sub costul de producție. Ministrul consideră că nu este echitabil ca strategiile comerciale ale retailerilor să fie suportate de producătorii români, care ajung astfel să suporte pierderi.

Toate aceste propuneri vor fi introduse prin completarea legislației privind practicile comerciale neloiale, cu scopul de a crea un cadru mai echilibrat între retaileri și producători.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații
Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat ...
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat de polițiști
Liviu Vârciu a fost forțat să iasă din mașina unui șofer de ridesharing. Artistul a filmat întreaga ...
Liviu Vârciu a fost forțat să iasă din mașina unui șofer de ridesharing. Artistul a filmat întreaga scenă
Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul
Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte ...
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte bună”
Vezi toate știrile