Supermarketurile, vizate de noi reguli. Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat un set de modificări care ar urma să schimbe modul în care producătorii români colaborează cu marile lanțuri de retail.

Propunerile vor fi incluse în legislația privind practicile comerciale neloiale și au ca obiectiv reducerea presiunii financiare asupra producătorilor locali.

Supermarketurile, vizate de noi reguli

Prima măsură urmărește introducerea unui adaos comercial uniform pentru produsele din aceeași categorie, indiferent de proveniență. Ministrul a atras atenția că, în prezent, unele produse românești ajung să fie vândute cu adaosuri de până la 80%, în timp ce articole similare din import au adaosuri de aproximativ 20%.

A doua modificare propusă vizează eliminarea refacturării către procesatori.

„Un procesator vinde un produs către retail, retailul își pune toate cheltuielile, atât indirecte cât și directe și adaosul comercial. După ce realizează vânzarea acelui produs, comerciantul se îndreaptă către procesatorul român și îi refacturează până la 25% din valoare, pentru că i-a aranjat acea marfă în magazin sau ‘i-a promovat’ acel produs”, explică Florin Barbu.

Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu

Cea de-a treia măsură prevede interzicerea discounturilor aplicate sub costul de producție. Ministrul consideră că nu este echitabil ca strategiile comerciale ale retailerilor să fie suportate de producătorii români, care ajung astfel să suporte pierderi.

Toate aceste propuneri vor fi introduse prin completarea legislației privind practicile comerciale neloiale, cu scopul de a crea un cadru mai echilibrat între retaileri și producători.

