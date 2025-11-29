Acasă » Știri » Ce spune Maria Ciobanu despre viața în America. Artista locuiește împreună cu fiica sa, Camelia

Ce spune Maria Ciobanu despre viața în America. Artista locuiește împreună cu fiica sa, Camelia

De: Andreea Stăncescu 29/11/2025 | 22:35
Ce spune Maria Ciobanu despre viața în America. Artista locuiește împreună cu fiica sa, Camelia
Ce spune Maria Ciobanu / Sursa foto: Social media

Maria Ciobanu locuiește în Statele Unite împreună cu fiica ei, Camelia, și familia acesteia. Deși cântăreața de muzică populară se declară mulțumită de viața pe care o duce în America, ea recunoaște că îi lipsește publicul din România, care o apreciază și o iubește.

Celebra cântăreață de muzică populară, și-a găsit liniștea în Statele Unite, unde locuiește alături de fiica sa, Camelia, și familia acesteia. Deși se bucură de viața alături de cei dragi, Maria Ciobanu recunoaște că îi lipsește România și legătura specială cu publicul care i-a fost alături de-a lungul carierei. Artista subliniază legătura profundă pe care o păstrează cu țara natală și cu fanii ei, dar și satisfacția de a fi aproape de familie în America.

„Acasă, pentru mine, e în România, dar și aici e acasă. Și aici e acasă. Și aici mă simt bine, la Camelia și Marian, am și nepoții aici (…) Acolo (n.r. în România), am admiratorii mei și acolo mă simt ca acasă (…) Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat atâtea zile să mă bucur de copii, de nepoți, de admiratorii mei scumpi și dragi (…) Îmi lipsește publicul de acolo care mă iubește și mă divinizează”, a declarat Maria Ciobanu în cadrul unei emisiuni TV.

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
Sursa foto: Social media

Cealaltă fiică a Mariei Ciobanu, Leontina, locuiește cu familia în Franța, iar fiul său, Ionuț Dolănescu, a rămas în România. Astfel, Camelia este cea care îi stă alături permanent mamei sale, sprijinind-o zi de zi.

„Este la o vârstă de care are nevoie de un sprijin și eu sunt cea disponibilă. Eu am o viață mai stabilă. Fratele și sora mea și-au dedicat viața cântului și sunt ocupați, ca și mama de altfel. Au timp de dumnealui, dar nu în aceeași măsură (…) Trăim românește, mâncăm românește”, a declarat Camelia, fiica Mariei Ciobanu.

CITEȘTE ȘI: Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta”

Sportiva din România care i-a făcut cel mai mare compliment lui Gică Hagi: „Întotdeauna m-am oglindit în el. E o somitate”

Tags:
Iți recomandăm
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Știri
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Știri
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune“
Adevarul
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea ...
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ...
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Vezi toate știrile
×