Ce spune Maria Ciobanu despre viața în America. Artista locuiește împreună cu fiica sa, Camelia

Maria Ciobanu locuiește în Statele Unite împreună cu fiica ei, Camelia, și familia acesteia. Deși cântăreața de muzică populară se declară mulțumită de viața pe care o duce în America, ea recunoaște că îi lipsește publicul din România, care o apreciază și o iubește.

„Acasă, pentru mine, e în România, dar și aici e acasă. Și aici e acasă. Și aici mă simt bine, la Camelia și Marian, am și nepoții aici (…) Acolo (n.r. în România), am admiratorii mei și acolo mă simt ca acasă (…) Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat atâtea zile să mă bucur de copii, de nepoți, de admiratorii mei scumpi și dragi (…) Îmi lipsește publicul de acolo care mă iubește și mă divinizează”, a declarat Maria Ciobanu în cadrul unei emisiuni TV.

Cealaltă fiică a Mariei Ciobanu, Leontina, locuiește cu familia în Franța, iar fiul său, Ionuț Dolănescu, a rămas în România. Astfel, Camelia este cea care îi stă alături permanent mamei sale, sprijinind-o zi de zi.

„Este la o vârstă de care are nevoie de un sprijin și eu sunt cea disponibilă. Eu am o viață mai stabilă. Fratele și sora mea și-au dedicat viața cântului și sunt ocupați, ca și mama de altfel. Au timp de dumnealui, dar nu în aceeași măsură (…) Trăim românește, mâncăm românește”, a declarat Camelia, fiica Mariei Ciobanu.

