O nouă cercetare răspunde la eterna întrebare: când e momentul să-i dai copilului un smartphone? – Răspunsul e: mult mai târziu decât credeai.

„Un copil de 12 ani e total diferit de unul de 16”

Un studiu publicat în revista Pediatrics arată că micuții care primesc un smartphone înainte de 12 ani au un risc mult mai mare de depresie, obezitate și probleme de somn. Și partea proastă e că, cu cât primesc telefonul mai devreme, cu atât riscurile sunt mai ridicate.

Conform NY Post, cercetătorii au analizat datele a peste 10.500 de copii și au descoperit că telefoanele nu doar că le răpesc din timpul de joacă, ci le afectează și creierul, somnul și sănătatea emoțională. În plus, adolescența e o perioadă critică, iar efectele nedorite pot persista ani de zile.

Copiii, treziți noaptea de notificări

Un alt studiu din 2023 arăta că 17% dintre copiii de 11–12 ani sunt treziți noaptea de vibrațiile sau sunetele telefonului. Iar peste 80% dintre copiii cu vârste între 11 și 17 ani nu fac suficientă mișcare, pentru că – evident – stau lipiți de ecrane.

Cercetătorii spun că cei care primesc smartphone-ul înainte de 12 ani sunt mult mai predispuși să ia în greutate rapid, pentru că timpul care ar trebui petrecut afară, alergând sau jucându-se, se transformă în ore întregi de stat pe canapea, cu ochii în telefon și ronțăind gustări.

Astfel, sedentarismul, somnul insuficient și internetul nelimitat sunt “rețeta perfectă” pentru probleme de sănătate pe termen lung.

Dr. Ran Barzilay, autorul principal al studiului, avertizează părinții: „Când îi dai copilului un telefon, tratează-l ca pe o chestiune serioasă, care îi afectează sănătatea.”

Mulți părinți își justifică decizia prin faptul că vor să-și poată suna oricând copiii.

Dar specialiștii spun că nu există o vârstă universal valabilă pentru a primi primul smartphone, ci trebuie evaluată maturitatea fiecărui copil în parte.

Cercetătorii nu se pun de acord

În timp ce unii experți trag semnale de alarmă, alte studii susțin că efectele ar fi minime. De exemplu, unele studii de la Stanford nu au găsit o legătură clară între un smartphone primit la o vârstă fragedă și dezvoltarea depresiei.

Totuși, realitatea din teren spune altceva: 3 din 4 tineri Gen Z sunt de părere că social media le face rău psihic.