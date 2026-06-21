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O bucureșteancă a comandat o mașină BOLT, din Băneasa în Salonic. Ce sumă uriașă i s-a cerut pentru cursa de 10 ore, până în Grecia

De: Alina Drăgan 21/06/2026 | 09:09
O bucureșteancă a comandat o mașină BOLT, din Băneasa în Salonic. Ce sumă uriașă i s-a cerut pentru cursa de 10 ore, până în Grecia
O bucureșteancă a comandat o mașină BOLT, din Băneasa în Salonic
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Este vară, sezon estival, iar în această perioadă gândul tuturor zboară la vacanță. Pe lângă locurile perfecte de vacanță, românii caută și cele mai rapide și confortabile metode pentru a ajunge la destinațiile preferate. Dacă unii aleg avionul, mașina personală sau autocarul, o bucureșteancă s-a gândit să testeze o variantă cu totul neașteptată. Curioasă să afle cât ar costa o călătorie directă până în Grecia, femeia a introdus în aplicația Bolt o destinație care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată: Salonic. Ce sumă uriașă i s-a cerut pentru cursa de 10 ore, până în Grecia?

În ultimii ani, serviciile de ride-sharing au devenit extrem de populare în marile orașe. Mulți utilizatori le aleg pentru confort, rapiditate și flexibilitate, iar cursele lungi nu mai reprezintă de mult o surpriză. Totuși, atunci când destinația se află la sute de kilometri distanță și presupune traversarea mai multor țări, costurile cresc spectaculos.

O bucureșteancă a comandat o mașină BOLT, din Băneasa în Salonic

O femeie din București s-a gândit la propriul confort, iar pentru a nu-și bate capul cu transportul a decis să comande o cursă Bolt care să o ducă în vacanță, în Grecia. Plecarea a fost setată de la Aeroportul Băneasa din București, iar destinația finală a fost Salonic, unul dintre cele mai populare orașe de vacanță din Grecia.

Comanda a fost introdusă la ora 14:42, iar timpul estimat pentru sosire era 00:55, ceea ce înseamnă o călătorie de aproximativ 10 ore. Ei bine, pentru această cursă neobișnuită, prețul afișat a fost unul destul de mare. Mai exact, aplicația a calculat un tarif de 3.820 de lei. Totuși, femeia beneficia de o reducere disponibilă în cont, astfel că suma finală a scăzut ușor, până la 3.790 de lei.

O bucureșteancă a comandat o mașină BOLT, din Băneasa în Salonic

Valoarea cursei Bolt este comparabilă cu prețul unei vacanțe întregi pentru unele persoane și depășește cu mult costul unui bilet de avion către aceeași destinație. Cu toate acestea, cursa oferă avantajul transportului direct, fără griji suplimentare.

Deși puțini sunt cei care și-ar permite sau ar alege să parcurgă drumul până la Salonic cu un serviciu de ride-sharing, cursa bucureștencei a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mulți s-au arătat revoltați de preț, însă alții au spus că, în fapt, cursa este în dezavantajul șoferului, iar prețul din aplicație ar fi unul destul de mic pentru o asemenea călătorie.

 

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