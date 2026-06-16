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Un bucureștean s-a apucat de Bolt în luna februarie. Câți bani a făcut în 4 luni de ridesharing

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 16:38
Un bucureștean s-a apucat de Bolt în luna februarie. Câți bani a făcut în 4 luni de ridesharing
Un bucureștean s-a apucat de Bolt în luna februarie. Câți bani a făcut în 4 luni de ridesharing
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Un bucureștean a decis în luna februarie să își încerce norocul în lumea ridesharing-ului și s-a înscris pe platforma Bolt, convins că va da lovitura financiară. Însă, când a tras linia după patru luni de curse prin agomerație, a avut parte de șocul vieții lui!

În România, tot mai multe persoane aleg să lucreze ca șoferi pentru platforme de transport alternativ precum Uber sau Bolt, fie pentru a-și suplimenta veniturile, fie ca activitate principală. Pentru o parte dintre cei aflați în domeniu, această ocupație s-a transformat într-o sursă stabilă de câștig, dar pentru alții este un adevărat chin.

Câți bani a câștigat un șofer de Bolt

Sătul să mai tacă, un bucuștean care s-a apucat de Bolt în februarie a publicat raportul câștigurilor sale pe rețelele de socializare, folosind un ton extrem de sarcastic pentru a descrie umilința prin care a trecut. Cifrele i-au lăsat pe toți mască, suma fiind una de-a dreptul ridicolă pentru o perioadă atât de lungă.

„Apucați-vă că e bine!
Din februarie până acum 2000 lei la care trebuie adăugați încă 600 de la abonamentul pick, deci 1400 lei din februarie banii mei 😂”, a spus șoferul ironic.

Reacțiile internauților și ale colegilor de breslă nu au întârziat să apară. În loc să fie compătimit, bărbatul a fost acuzat instant că este leneș și că habar nu are cum se face taximetria în 2026. Alții au trecut direct la jigniri și ironii usturătoare.

Un bucureștean s-a apucat de Bolt în luna februarie. Câți bani a făcut în 4 luni de ridesharing
Un bucureștean s-a apucat de Bolt în luna februarie. Câți bani a făcut în 4 luni de ridesharing

„Din februarie pana acum ai dormit, vrei sa zici”, a spus un utilizator de pe Facebook. „Ce consum ai vere la mașină? 60%?”, a spus altul,„Asta pt ca munciți haotic și probabil part time. Acum 2 săptămâni am lucrat și eu duminica după masă în ideea să termin un quest și să iau bonus. E penibil să lucrezi în weekend, sunt 1.000.000 de mașini și de orci care bagă part time”, a spus altul.

Conform informațiilor publicate în anunțurile de recrutare de pe diverse platforme specializate, veniturile obținute de șoferii de Uber și Bolt sunt considerabile. Angajatorii și colaboratorii din domeniu susțin că cererea ridicată pentru servicii de transport urban contribuie la menținerea unor câștiguri constante pe parcursul întregului an.

Ce salarii au șoferii de ridesharing

Potrivit acestor date, șoferii de Uber sau Bolt din București pot câștiga între 5.000 și 6.000 de lei net pe lună, fără adăugarea bacșisului lăsat de majoritatea clienților. Veniturile diferă însă în funcție de numărul de ore petrecute la volan, de disponibilitatea șoferului în intervalele de vârf și de volumul comenzilor din zona în care activează.

Ca să umpli buzunarele cu mii de lei, nu poți să ieși la vânătoare pe străzi la întâmplare. Datele din domeniu arată clar că intervalul 06:00 – 09:00 este o adevărată mină de aur, când bucureștenii se bat pe mașini ca să ajungă la muncă. În schimb, între 11:00 și 15:00 e jale mare: comenzile dispar, iar șoferii riscă să facă foamea la volan!

În weekendurile aglomerate, de sărbători sau la evenimentele majore, tarifele sar în aer. Aceste perioade sunt vitale pentru șoferii care vor să își tripleze câștigurile lunare într-o singură noapte. Dacă comparăm Bucureștiul cu marile capitale europene, sumele de la noi par doar bani de buzunar. Iată câți euro strâng lunar colegii din afară:

Germania și Spania: între 2.560 și 2.600 de euro pe lună;

Italia: în jur de 1.800 de euro;

Portugalia, Slovenia sau Grecia: sume similare, chiar dacă piața de acolo este extrem de dură și plină de rivali!

VEZI ȘI: Câți lei a plătit un client Uber, pentru o cursă de 5 km în București. Când a văzut tariful, a crezut că a dat aplicația erori

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