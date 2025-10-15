Acasă » Exclusiv » EX-fotbalistul nu a ratat niciun invitat. A intrat în show-ul de la ProTV și a dat totul peste cap! “Muschi din plin, creier putin!”

De: Delina Filip 15/10/2025 | 18:43
Pro TV a crescut masiv audiența cu noua emisiune – „La bine și la roast”, acolo unde vedetele, îmbrăcate de gală, sunt tăvălite de colegii și prietenii lor, dar și de invitații speciali. După Carmen Tănase, Anamaria Prodan, Dorian Popa și Cătălin Botezatu, a venit rândul lui Răzvan Raț să stea pe scaunul fierbinte. Dar stați să vedeți ce glume acide au livrat invitații de onoare. Printre ei se numără și Cristi Pulhac care a „dat foc” scenei emisiunii. Fostul fotbalist nu a ratat niciun invitat și i-a tăvălit pe toți. Dar stați să vedeți ce putut să spună despre Răzvan Raț. CANCAN.RO are toate detaliile. 

„La bine și la roast” promite o ediție explozivă cu Răzvan Raț pe “scaunul fierbinte” și o pleiadă de vedete gata să fie luate la „puricat”! Așa cum deja știți, invitații speciali sunt luați la roast de prieteni și colegi, dar și de comedianți de renume. Printre cei care au fost invitați să își facă talentul se numără și Cristi Pulhac. Fostul fotbalist l-a perpelit bine pe invitatul de onoare, dar nici ceilalți nu au scăpat! Ce a putut să spună i-a uimit până și pe comedianții profesioniști!

Cristi Pulhac a rupt scena Operei Naționale!

Îmbrăcat la patru ace, cu costum negru impecabil, fostul dinamovist a mers la pupitru, și-a aranjat papionul și a dat de pământ cu toată lumea.  Cristi Pulhac a început cu doamnele invitate: Cristina Bâtlan și Anisia Gafton, un gentleman adevărat. Bine, asta până la glume, căci sportivul nu a „iertat” nimic. Una dintre glumele care a stârnit aplauze în sală a fost despre Anisia, zicând că „pasele lui erau mai drepte decât dantura ei”. Desigur că nici Anisia nu s-a lăsat și i-a întors-o lui Pulhac cu câteva replici de neuitat.

Cristi Pulhac și-a aranjat sacoul și și-a tăvălit colegii și prietenii pe scena emisiunii
Cristi Pulhac și-a aranjat sacoul și și-a tăvălit colegii și prietenii pe scena emisiunii „La bine și la roast”

Cristi Pulhac a continuat și și-a mitraliat colegii și prietenii. Pe Marian Godină l-a perpelit la foc mic ca să încheie apoi apoteotic: „Marian Godina este imaginea perfectă a Poliției Române, are muschi din plin, creier putin!” Ups!

Ce a putut să spună despre Răzvan Raț: „După timpul petrecut alături de Mircea Lucescu…”

Însă momentul culminant a fost cel dedicat invitatului special. Pulhac nu a iertat nimic, iar rostul său a fost plin de înțepături pentru Răzvan Raț. Una dintre glumele care i-a determinat și pe comedianții profesioniști, precum Teo să exclame, a fost cea legată de perioada în care Raț a jucat sub comanda lui Mircea Lucescu când evolua pentru Șahtior Donețk.

„După timpul petrecut alături de Mircea Lucescu, Răzvan bea doar din doze, că nu mai suportă capacele” , a spus Pulhac despre colegul lui.

Răzvan Raț a fost invitatul special care a stat pe
Răzvan Raț a fost invitatul special care a stat pe „scaunul fierbinte”

Publicul a fost în extaz, pe scenă s-a râs încontinuu, iar invitații, deși au fost perpeliți bine, au avut parte de o seară deosebită. Printre cei pe care îi veți vedea în această seară de la 21.30 pe Pro TV se numără: Cristina Bâtlan, Anisia Gafton, Cristi Pulhac, Costin Stuhan și Bogdan Lobonț.

