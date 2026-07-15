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Ce pensie are Ioan Andone, de fapt. Cât încasează lunar de la statul român

De: Alina Drăgan 15/07/2026 | 23:10
Ce pensie are Ioan Andone, de fapt. Cât încasează lunar de la statul român
Ce pensie încasează lunar Ioan Andone /Foto: Captură Antena 1
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Ioan Andone este una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc. Acesta s-a remarcat atât pe teren, cât și în postura de antrenor. A scris istorie în fotbalul românesc, însă veniturile sale sunt unele la care nu mulți s-ar fi așteptat. Recent, celebrul fost fotbalist a vorbit deschis despre pensia pe care o primește după ani de zile dedicați sportului de performanță.

Ioan Andone, poreclit „Fălcosul”, este una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc. Cele mai mari realizări la nivel de club le-a cunoscut la Dinamo București, echipă alături de care a câștigat două titluri de campion al României și trei Cupe. De asemenea, acesta a făcut parte din generația de aur care a atins semifinalele Cupei Campionilor Europeni în 1984 și ale Cupei Cupelor în 1990.

Ce pensie încasează lunar Ioan Andone

Ioan Andone a fost invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Furnicuțele, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre viața sa după ce s-a retras din sport. De asemenea, acesta nu s-a sfiit să vorbească și despre pensia pe care o încasează acum lunar.

Deși a avut o carieră impresionantă, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, Ioan Andone a mărturisit că pensia lui nu este deloc una așa cum se așteaptă mulți. Mai exact, se pare că acesta are o pensie de doar 4.000 de lei.

Deși ar fi trebuit ca acum să se bucure de o pensie cu mult mai mare, fostul fotbalist a explicat că, din păcate, contribuțiile nu i-au fost plătite de cluburile la care a activat. Fostul fotbalist a mărturisit că dacă toate taxele ar fi fost achitate la timp, venitul său lunar ar fi fost mult mai mare.

„Sincer, 4000 de lei. În sport, în general, cluburile nu au avut bani să plătească impozitele, din cauza asta. Eu am avut salarii foarte bune în România. Și la Dinamo, și la CFR. La început, când am antrenat la Sportul, pot să spun că am avut salariul mai mic, dar nu au plătit impozitele cluburile.

Au intrat în faliment, a apărut alt club și m-am dus acum la 65 de ani cu actele și mi s-a spus că nu mi s-au plătit impozitele și nu îmi pot socoti anii. Altfel trebuia să am și eu o pensie de parlamentar, de senator, de procuror, judecător. Dacă se plăteau impozitele, atât îmi ieșea”, a declarat Ioan Andone, în cadrul emisiunii Furnicuțele.

 

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