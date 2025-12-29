Acasă » Știri » Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun

De: Andreea Stăncescu 29/12/2025 | 14:23
Ce s-a întâmplat la masa de Crăciun / Sursa foto: Facebook & Sport Pictures
Cătălin și Andra Măruță au acceptat invitația lui Ioan Andone și a soției sale, Simona, de a merge la o masă festivă, prilej cu care cele două familii s-au reunit într-o atmosferă caldă. Prezentatorul TV a ales să împărtășească momentul cu urmăritorii săi din mediul online, publicând mai multe imagini de la întâlnire, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Fotografiile arată că toți invitații s-au așezat la masă, au socializat și s-au bucurat de timpul petrecut împreună, semn că relația dintre cele două familii este una apropiată. Alături de imagini, prezentatorul de la PRO TV a transmis și un mesaj în care a descris seara petrecută alături de gazde, având doar cuvinte de laudă pentru Ioan Andone și soția sa, Simona.

„În seara asta am fost cu colinda, la prietenii noștri Ando și Simona. Am stat la povești, am râs, am mâncat bine și ne-am simțit tare bine. Fix genul ăla de seară care trece repede, dar rămâne. Sunt căsătoriți de peste 40 de ani și ai ce învăța de la ei: dragoste, respect, liniște. Mereu pozitivi, mereu cu chef de viață și cu dorința de a face lucruri frumoase. Și cel mai important: știu să-și strângă familia la masă”, a scris el.

Sursa foto: Instagram

Ce au avut fanii de criticat

Mulți dintre urmăritori s-au arătat încântați să îi vadă pe toți împreună și au transmis mesaje de apreciere și urări de bine. „Sărbători binecuvântate! O adevărată bucurie să îl revăd pe domnul Andone! Toată sănătatea din lume”, a scris un fan.

Cu toate că ei se simt bine, un detaliu minor nu a scăpat neobservat de sub lupa atentă a internauților. Au existat și comentarii critice, unele vizând faptul că invitații că au intrat încălțați în casă. „Foarte frumos, însă era și mai frumos dacă vă descălțați, în semn de respect față de gazdă”, a comentat cineva.

Cătălin Măruță a intervenit rapid pentru a clarifica situația și a-și apăra familia și a explicat întreaga situație.

„Am fi făcut-o cu drag, însă nu ni s-a permis acest lucru. Am respectat regulile stabilite de gazdă”, a scris Cătălin Măruță.

Alți internauți i-au dat dreptate, unul dintre ei adăugând: „Codul bunelor maniere spune că nu trebuie să te descalți când mergi în vizită!”.

