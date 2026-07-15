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Rezultatul autopsiei lui Gabi Mureșan. Care a fost cauza morții

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 15:11
Rezultatul autopsiei lui Gabi Mureșan. Care a fost cauza morții
Gabi Mureșan
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Moartea fostului fotbalist Gabi Mureșan a îndoliat atât lumea sportului, cât și comunitatea din județul Mureș, unde acesta ocupa funcția de primar al comunei Apold. Fostul mijlocaș, cunoscut pentru cariera sa de succes în fotbalul românesc, și-a pierdut viața la vârsta de 44 de ani, în urma unui incident petrecut în seara zilei de 9 iulie, într-un lac aflat în apropierea localității Șaeș.

Incidentul s-a produs într-o zonă pe care Gabi Mureșan o frecventa în mod regulat. Seara începuse ca oricare alta, iar după o ședință de saună, acesta a intrat în apă pentru a înota, o activitate pe care o făcea în mod obișnuit. La un moment dat, însă, fostul sportiv nu a mai fost văzut ieșind la suprafață, iar autoritățile au fost alertate pentru declanșarea operațiunilor de căutare.

Rezultatul autopsiei lui Gabi Mureșan

Primele informații indicau că fostul jucător s-a înecat în timp ce înota, însă cercetările ulterioare și concluziile rezultate în urma investigațiilor medicale au oferit o imagine mai clară asupra tragediei. Potrivit datelor apărute ulterior, cauza principală a decesului ar fi fost un infarct suferit în timpul înotului, episod care l-a împiedicat să mai ajungă la mal.

Misiunea echipelor de intervenție a durat mai multe ore, iar trupul neînsuflețit al fostului fotbalist a fost recuperat din lac după o amplă acțiune de căutare. Descoperirea a confirmat temerile celor apropiați și a adus un șoc profund în întreaga comunitate din Apold, unde Mureșan era apreciat atât pentru activitatea sa administrativă, cât și pentru implicarea în viața locală.

În zilele care au urmat, au fost efectuate procedurile medico-legale necesare pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.  Autopsia a indicat faptul că fostul internațional a suferit un infarct în timp ce se afla în apă. Din cauza pierderii stării de conștiență provocate de stopul cardiac, acesta nu a mai avut posibilitatea de a se salva, înecul fiind consecința directă a episodului cardiac.

Totodată, informațiile prezentate ulterior au arătat că investigațiile medico-legale au evidențiat existența unor afecțiuni cardiace care nu ar fi fost cunoscute nici de fostul fotbalist și nici de membrii familiei sale.

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